楊千嬅入行25周年紀錄片　「沒辦法令每一個人認同自己」

今年是楊千嬅入行25周年，除日前公布年底會舉行演唱會外，其實還拍下一部個人紀錄片《楊千嬅 I． II ．III MY STORY》，見證自己如何由一個黄毛丫頭變成人妻人母的心路歷程，希望藉住這部影像紀念冊，紀錄自己每一個重要時刻。該片將於本月17日在數碼港百老滙戲院舉行首播，之後會安排2埸粉絲埸，及透過網上平台播映！

紀錄片跟隨千嬅走訪多個地方。（《楊千嬅 I． II ．III MY STORY》劇照）

《 楊千嬅 I． II ．III MY STORY》是楊千嬅的個人紀錄片，該片花了一年時間攝製，並由好友Jason拍攝及製作，片中更訪問了千嬅最親的家人，還有多位昔日圈中戰友及圈外好友，從他們眼中了解楊千嬅的另一面。千嬅亦覺得藝人不能自己成就自己，亦沒辦法令每一個人認同自己，她會以平常心面對一切。那怕一天只有一個觀眾，她也會繼續唱下去，她要把握現在，好好珍惜現今一刻。

今次負責製作的Jason，是千嬅相識多年的好友，拍製過程中，他以楊千嬅踏入社會工作，分三個階段為紀實片骨幹，分別為千嬅初出茅廬的日子、宣布結婚過著幸褔二人世界，以及擁有愛情結晶品，成為人母的三人新世界。