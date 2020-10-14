【末日先鋒】前傳電影陣容曝光　Anya Taylor-Joy確認飾演Furiosa

澳洲導演佐治米勒（George Miller）在2015年帶來系列的第四部作品《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road），之後就一直傳出有相關續集及前傳的電影計畫。經過漫長的等待後，今年年初曾傳出前傳電影將以「芙莉歐莎」（Furiosa）為主軸。近日官方公布了主演的名單。

Anya Taylor-Joy將飾演「芙莉歐莎」。（《異能仨》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報道，現年24歲的《新異變人》女星Anya Taylor-Joy將飾演Furiosa。《Furiosa》將由佐治米勒執導，他還會與Nico Lathouris聯合編劇，而電影將探討Furiosa與「瘋狂」麥斯合作前的背景故事。除了Anya Taylor-Joy外，「雷神」基斯咸士禾夫及在《水行俠》飾演反派「黑蝠鱝」的Yahya Abdul-Mateen II都會參演。據了解，前者將飾演Dementus；而後者則是Pretorian。

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「雷神」基斯咸士禾夫都會參演前傳電影《芙莉歐莎》。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

Furiosa在《末日先鋒：戰甲飛車》是不死老喬的手下，但她為了拯救不死老喬的五位妻子，最後選擇背叛他。她在途中遇上「瘋狂」麥斯，即使兩人最初互有敵意，但最終都成為盟友，並成功把不死老喬的五位妻子帶到「綠洲」。當時Furiosa是由金像獎影后查理絲花朗飾演。

「黑蝠鱝」Yahya Abdul-Mateen II都會參演前傳電影《芙莉歐莎》。（《水行俠》劇照）

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