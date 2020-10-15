新解釋‧三國志｜海報角色大晒冷　「貂蟬」渡邊直美力壓橋本環奈

改編自《三國志》的日本喜劇電影《新解釋．三國志》（新解釈・三國志）由福田雄一執導，最近公開了全新海報，主要角色全部晒冷登場，當中最引人注意的相信就是渡邊直美這位大碼「貂蟬」。日前電影亦曝光了新預告，卡士陣容華麗令人期待。

福田雄一將會執導以三國為背景的電影《新解釋・三國志》。（官方圖片）

《新解釋．三國志》由一向拿手拍攝搞笑電影的福田雄一執導及編劇， 導演曾表示他希望拍一部與別不同的《三國志》故事。《三國志》以歷史事實為背景，但當中也有不少引人入勝的謎團，讓大家想像。福田雄一就表示，他希望「拍攝一部至今為止別人從沒有想像過的三國志新解」。

《新解釋．三國志》由一向拿手拍攝搞笑電影的福田雄一執導及編劇， 導演曾表示他希望拍一部與別不同的《三國志》故事。（官方圖片）

今次的真人電影找來EXILE成員岩田剛典擔任主角飾演「趙雲」、小栗旬演「曹操」、大泉洋演「劉備」、橋本環奈飾演醜女「黃夫人」，「貂蟬」一角更是由搞笑藝人渡邊直美演出，一改以往靚女「貂蟬」的形象。

電影的卡士給大家帶來不少驚喜，日前公開全新海報，多個重要角色齊集。海報可見演「劉備」的大泉洋拔出利劍，「曹操」小栗旬、「孔明」室剛和「周瑜」賀來賢人就圍着他。

橋本環奈飾演黃夫人，山本美月扮小喬，肥版「貂蟬」渡邊直美就在海報左下，但一樣搶鏡。另一款海報（圖左）是由光榮三國志遊戲封面的著名插畫家長野剛，特別為這部戲設計，據知他花了24天才完成，畫得很仔細。

電影早前亦公開了正式預告，福山雅治更為電影女創作及主唱的主題曲《革命》。預告一開始時風格很正經，先帶出三國時代魏蜀吳爭霸天下的背景，千軍萬馬的場面也不能缺少，後段開始三國名將都相繼出現古靈精怪的表情，開始行搞笑的路線。電影將於12月11日在日本及香港同步上映。

「千年一遇美女」橋本環奈今次破格在《新解釋．三國志》演次女角兼醜角「黃夫人」，相反渡邊直美就力壓橋本環奈演「貂蟬」，令網民都話更期待看看到底這會是一部怎樣的電影。

橋本環奈(左)飾演黃夫人，山本美月扮小喬。（電影海報）