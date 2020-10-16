阿索的故事｜王菀之演巴士司機要考牌　「緊急扭軚係最危險動作」

王菀之（Ivana）和林盛斌（Bob），在葉念琛執導的《阿索的故事》中，均是飾演巴士車長，導演為求拍攝認真，所以要求兩人考取巴士牌，經過連日來上堂苦練後，終於成功考到牌！其中Ivana更學識揸巴士最危險動作原來是扭軚！

上到車，Ivana要強裝振定。（電影公司提供）

葉念琛表示，在電影中Ivana的巴士車長角色設計十分有趣，今次除了得到相關機構支持外，亦邀請到一些現役巴士車長做顧問，他覺得今次對Ivana自己是一個新挑戰，角色對她很有突破，至於阿Bob，本身外型跟車長就是入形入格，如果他考到車牌，就更有說服力！結果兩位演員都應邀考試。

阿Bob相對全程輕鬆得多。（電影公司提供）

Ivana和阿Bob學車當日均充滿自信，Ivana更以去旅行的心情形容坐上車長座位的感覺︰「我要當自己揸咗好耐巴士咁，心理上會冇咁驚，好似去旅行人生路不熟，不過要當自己係當地人咁，咁就唔怕引到啲賊埋身。」至於阿Bob就信心十足：「我日日揸車，相信對自己唔係太大困難，咁我天資聰敏係冇問題。」

為求逼真，葉念琛要求二人都要考巴士牌。（電影公司提供）

學車後Ivana一面愁容：「我剛才肥咗六次喺黃線度，又有一個危險過程，事關突然有一個學神喺我架車嚟緊時，佢去開門落車！於是我就扭軚...哈！師傅話呢個係全世界最危險動作，因為咁大架巴士係不能扭軚，只能煞車，同埋我要改下啲習慣，因為我會交义手扭軚，原來巴士係唔可以咁揸！」雖然考試前都擔心肥佬，但結果不負眾望 ，成功過關，Ivana緊張的說：「嘩！我竟然合格呀！真係直程係要喊，真係好大壓力呀，驚過上紅館，要冷靜下先，我已經正式係一個巴士女車長！」阿Bob也是異常興𡚒，他四圍去多謝導師。「等結果時我又祈禱又求神又拜佛咁，好似我喺產房睇住我老婆生BB咁開心。」