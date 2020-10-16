港產片酬勞低但有歸屬感　鄧麗欣自言生於香港︰不演港女演甚麼？

《香港亞洲電影節》今日在網上直播，邀請了4位新一代演員，包括鄧麗欣、周秀娜、張繼聰、岑珈其，接受客席主持劉俊謙、游學修訪問，名為「香港電影圓桌會議」，大談新一代演員在香港影壇的發展。其中談到港產片片酬較少，影響力亦較細，大家何解仍會堅持拍下去？周秀娜︰「用自己熟悉的語言講對白，出來的共鳴感會大好多。」而鄧麗欣更講到︰「在香港拍港產片，是冇一樣嘢可以代替到這份感情。」

一眾新演員大談香港影壇現況。（影片截圖）

張繼聰：好高興可以跟陳慧琳被困電梯中

提到香港已沒有明星，會否影響港片發展？鄧麗欣Stephy坦言曾經被這種說法卡住。「因為我較早入行，感受到圈中有好多明星的年代，我剛入行時，填入境申報表會填『明星』，結果被同事笑。」張繼聰也笑言自己入行較早，亦都經歷過粒粒皆星的年代。「當年以新人身份參加頒獎禮，那年代還在紅館舉行，那些離開時一眾歌手被困在電梯中，然後我望一望後面，陳慧琳、陳奕迅，四大天王都差不多齊人，我好高興可以跟陳慧琳被困在電梯中。」

鄧麗欣講到︰「在香港拍港產片，是冇一樣嘢可以代替到這份感情。」(影片截圖)

周秀娜︰「用自己熟悉的語言講對白，出來的共鳴感會大好多。」(影片截圖)

雖然現在整個行業似乎失去明星的光環，但張繼聰反而覺得更令演員知道自己的位置。「作為演員，都想畀人睇到自己值得尊重的地方，不應影響我們做這行的心態。沒有明星光環，會令大家更認真去想自己要做些甚麼去得到大家認同。」

張繼聰最愛在香港開工，「因為我可收工返屋企。」(影片截圖)

Stephy自言在香港出世：不演港女演甚麼？

對於眼前的這班新世代演員，大家都正在經歷香港影壇的衰退期，Stephy坦言入行以來聽得最多是「斷層」兩個字。「成日聽見話斷層，特別是女演員，會結婚生仔，以Cookies隊友為例，都有結婚半退出狀態，的確是遇到這問題。」但這沒有影響大家對拍港產片的熱誠，Stephy︰「我有簽過內地演員約拍電視劇，但每次返到香港拍港產片，是不一樣的，冇一樣嘢可以代替到這份感情，大家不時說我演港女角色，我正正是在香港長大香港出世，不演港女演甚麼？」

周秀娜亦認同在香港拍港產片的吸引力。「能夠用自己熟悉的語言講對白，出來的共鳴感會大好多。」至於已為人父的張繼聰，拍港產片最大吸引力就是收工可以返屋企。