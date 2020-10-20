周星馳稱拖欠巨債報道不實　委託律師發聲明︰對造謠者追責到底

周星馳（星爺）近日被傳媒廣泛報道，指與上市公司上海新文化傳媒有金錢糾紛，當中關乎周星馳旗下的公司Premium Data Associates Limited（PDAL），曾向對方承諾於2016年至2019年，4個會計年度作出高達10.4億元人民幣（約12億港元）的票房利潤，結果未能達標需作出補償。

周星爺近年的電影有向投資方作出利潤回報保證。（資料圖片）

事件傳出後，今年6月中便有報道指，星爺曾於3月13日，將山頂超級豪宅「天比高」抵押予美資背景銀行，以增加現金流。就該事件，今日在抖音便有律師以拍片代周星馳發表聲明，以證報道失實。

律師受周星馳委託發表聲明。(影片截圖)

律師聲明全部內容︰

「大家好，我是封躍平律師，受周星馳先生的委託，發表以下律師聲明︰近期，個別新聞媒體，為了博取流量和關注，惡意誤導公眾！造謠周先生因電影投資對賭失敗，拖欠投資方巨額債務，捏造並歪曲事實，相關失實報道已經嚴重影響周先生生活工作，涉嫌侵犯周先生的名譽權。在此，我們鄭重警告相關媒體，立即停止對周先生不實信息的發布和傳播，新聞媒體雖有言論自由，但也受法律約束，對造謠者，我們將追責到底！」就事件《香港01》有向周星馳代表查問詳情，但對方以「不再回應」回覆。