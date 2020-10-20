無聲｜聽障學校爆性侵遭隱瞞8年　受害人達92位最年幼為二年級生

被稱為台版《無聲吶喊》的電影《無聲》，上星期在香港上畫，電影於今屆金馬獎榮獲8項提名，包括男配角、新導演、新演員等，極具話題。

更大話題是電影記錄的一宗發生在聽障學校的集體性侵案，其實是改編自2011年的真人真事，事件更橫跨8年，涉案人多達164人，受害者佔92人，而最令人髮指是當中的校長及老師，既清楚事件發生，但竟以大大小小的荒謬理由自圓其說，務求扮作視而不見。

《無聲》改編自真人真事，讓更多人知道事件的荒謬。（影片截圖）

2011年，韓國電影《無聲吶喊》（台譯︰熔爐），將一宗發生在聾啞人士學校的性侵案拍成電影。新來的老師（孔劉 飾）一直想幫助這班學生，但在校長的包庇下舉証困難重重，雖然最終都可告上法庭，卻面對意想不到的壓力。令人鼓舞是電影掀起社會關注，令法庭要重審案件，讓受害人獲得公義的判決。

《無聲吶喊》看罷予人一種死灰及無力感，相當沉重。（《無聲吶喊》劇照）

台版《無聲吶喊》

意想不到，同類型案件原來也發生在台灣。位於台南的啟聰學校，是一所專門招收聽力損失學生的國立特殊教育學校，並設有幼兒部、國小部、國中部和高職部，有過百年歷史。2011年，學校被踢爆一直有發生校園性侵案件，事件更長達8年，涉案師生有164位，受害人更多達92人，年紀最小是位小學二年級生，案發地點更包括教室、宿舍、圖書館、老師屋企、學生家及校車。

台灣電影《無聲》改編自真實事件，講述校園性侵聾啞女學生事件，猶如台版《無聲吶喊》。（官方圖片）

性侵事件被隱瞞達8年

事件當年震驚全台，長達8年的性侵案，作為老師無可能不知道，直至他們接受媒體訪問，一個個不合常理的解說，才令大家意會到一眾老師甚至校長，其實只是想隱瞞事件。他們的理由包括「肢體的親密互動是他們遊戲的一部分」，所以在校車內發生性侵時，跟車老師便以「誤以為他們一齊玩」為由自圓其說。又以手語動作一向比較大，所以用上「肢體遊戲，是他們文化的一部分」作為解說。

被性侵的女生貝貝由新生代演員陳妍霏飾演。（電影劇照）

而身為校長的，言論更為惹火，當坊間質問可以可以解決事件時，她竟以「讓加害者與受害者結婚吧」，荒謬之說令人嘖嘖稱奇。其中一次，校方更直指涉案人被篤數，指當時力證的128宗個案是誇大，才77宗。當性侵案一件都嫌多時，77宗真的適合用「才」來形容嗎？更令人髮指是這些是非黑白的事情，竟也有人走出來撐老師和校方，說他們已經很辛苦！要多多體諒和鼓勵他們。

《無聲》電影預告截圖

+ 8 + 8 + 8

電影《無聲》由柯貞年執導，她表示拍攝初衷是想把故事說出來給更多人知道，希望引發更多人有共鳴，並透過電影讓觀眾有更多同理心與認同，對於不熟悉的「無聲世界」，能抱以平視的眼光看待。柯貞年更指拍完《無聲》後，久久未能走出不安情緒。「演員們都可以離開去拍別的戲，過自己的生活，但我還要處理剪接和後製，當時心中就是一直想，要把這部片做好。」