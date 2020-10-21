武狀元蘇乞兒｜周星馳搵徐少強係報恩？　黃一山︰因為請過佢跳舞

周星馳電影中的「御用配角」黃一山（細龜），近年在內地發展，亦不時在抖音拍片爆料，爆出星爺鮮為人知的事情，最近他便拍了一條影片，解說當年星爺為何會找徐少強拍攝電影《武狀元蘇乞兒》。

經典。（電影截圖）

《武狀元蘇乞兒》徐少強飾演一名大反派，當年連徐少強本人都不解，為何星爺會找他來演出，因為二人幾乎是沒有交雜，細龜說：「後尾星爺話我知，點解會搵佢。三十幾年前星爺未紅，但佢好鍾意玩，去Disco唱歌跳舞，有時候就冇乜錢係身，咁徐少強就試過請佢。」由於徐大俠經常請人跳舞食飯，根本已不記得這件事，但星爺就牢牢記住。

當星爺紅了後，便打算找機會報答徐少強「一舞之恩」，思前想後原意想找他拍《逃學威龍》，但又好像不適合徐少強，細龜續說：「星爺諗到機會嚟啦，《武狀元蘇乞兒》入面有個武功高手，當時又諗起徐少強，於是就邀請他去演呢個反派一號，所以徐少強請星爺跳呢隻舞真係好值，有咁嘅因自然有咁嘅果。」

一次請星爺嘅跳舞錢，令到徐少強有份拍《武狀元蘇乞兒》。（VCG）

點撃下圖重溫黃一山影片內容！

+ 5 + 5 + 5

同場加映！

多圖｜王麗嘉蜜運心情大靚 新相嘟嘴大派「福利」益網民

點擊睇王麗嘉靚相！

+ 50 + 50 + 50

點擊睇二人更多照片！