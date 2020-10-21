劉俊謙評港產片現況獲網民大讚：講咗香港電影存在多年嘅弊病

香港亞洲電影節今屆邀請6位電影人出席「香港電影圓桌會議」的網上直播，討論港產片的出路，主持為劉俊謙，出席嘉賓為鄧麗欣、張繼聰、周秀娜、沈珈其、游學修。直播結束後，有網友在討論區稱讚主持人劉俊謙發言次數雖少，但字字精闢，「講親幾乎都係金句」，獲得不少網民認同。

劉俊謙被問到會否希望參與億萬大製作電影，坦言：「我唔會話完全唔想。」（影片截圖）

劉俊謙屬近年較觸目的新生代演員，主演ViuTV劇集《二月廿九》口碑極佳，電影《幻愛》累計票房接近1500萬，更憑《幻愛》獲提名金馬獎最佳新演員，而他所演出的作品多為劇情片。游學修在討論期間藉此問到劉俊謙，會否希望參與億萬大製作電影，如牽涉大場景的警匪片，劉俊謙坦言：「我唔會話完全唔想。」但直言自己對與人關係較緊密的劇本較有興趣，「從《狂舞派》開始，《一念無明》、《淪落人》、《幻愛》、《金都》、《叔叔》呢一系列嘅題材呢，我比較感興趣嘅原因係，我覺得關我事呀！警匪片係睇大場面。如果我入去睇金都嘅時候，作為一個30歲嘅女仔，我覺得係關我事囉！我覺得你哋呢班電影創作人同緊我傾偈呀！」

劉俊謙又提到，現時香港人心態已經改變，而港產片沒落原因之一是缺乏與觀眾連結的情懷，例如港人對警匪片的看法已經改變，故警匪片不及以往受歡迎。

劉俊謙認為西片以劇本行先，香港喜劇則較倚重演員本身的才能，（影片截圖）

其後眾人討論到，港產片演員本身的問題亦是港產片質素下降的原因之一。劉俊謙借鑒西方喜劇例子，解釋因西片以劇本行先，故「就算佢（演員）唔係幾好笑呢，你做出嚟都會係好笑嘅。」但對比之下，香港喜劇則較倚重演員本身的才能，如周星馳和張家輝，劉俊謙的講法亦獲張繼聰認同。

劉俊謙又提到，港產片演員甚少排戲，演員各自依照自己演法，破壞好劇本。（影片截圖）

他又提到，港產片演員甚少排戲，演員各自依照自己演法，破壞好劇本，「其實有啲港產片幾好睇，但演員各自有演法。你講緊西方大家都知講緊咩，有一個Language，雖然大家唔係同一種演法，最終演員係成就個段戲，可以由我哋呢代慢慢build up。」

劉俊謙講到頭頭是道，獲不少網民讚同。不少網民均認同其對於港產片倚重演員才能的看法，留言指：「香港喜劇係寫劇本果（嗰）下，已經諗左（咗）要邊個做先好睇，靠演員去撐起。好難健康發展」、「香港喜劇的確太過依賴個別演員既（嘅）個人表演。所以無左周星馳，就無以為繼。」、「呢代得鄭中基」、「劉俊謙其實講左（咗）香港電影存在多年既（嘅）弊病」。

金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》提名影帝 《幻愛》劉俊謙戰新演員