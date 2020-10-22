曹查理自爆帶「4仔團」幾乎岀事　苑瓊丹：你拍三級片太深入民心

香港開電視節目《開工大吉77》今日（22日）舉行煞科錄影，主持人苑瓊丹請來之前曾出現過的嘉賓再聚，包括曹查理、吳浣儀及劉錫賢。

曹查理、吳浣儀及劉錫賢為苑瓊丹主持的《開工大吉77》最後一集當嘉賓。（梁碧玲攝）

《香港01》與苑瓊丹及曹查理大談往事，二人原來於亞視拍攝《世界仔》相識，後來亦合作過拍3部電影，多年來交情甚篤，經常相約聚舊，問他們曾否對對方有意思，查理笑言：「當時有好多演員，幾時輪到佢吖，佢做女鬼爛面，要排隊㗎嘛！」

苑瓊丹與曹查理早於亞視拍戲相識。（梁碧玲攝）

苑仔表示跟曹查理、劉錫賢、黃一飛及「細龜」黃一山等人相熟，感情十分要好：「同行嚟㗎嘛，行頭入面嘅人，唔係成日拍戲，都感覺係自己友，大家兄弟姊妹咁。」而查理就話他們幾位在電影圈最搏，的確在八、九十年代的港產片經常看到這幾位綠葉。

苑瓊丹説曹查理在內地登台很受歡迎，好多騷都有佢份。（梁碧玲攝）

之後曹查理提到，曾經跟旅行社合作舉辦「另類」旅行團，帶團友到日本與AV女星見面，當年特意到酒店舉辦報名會，又登報紙賣廣告，吸引大批人前來報名：「當日人山人海，一個人嚟報十個人嘅名，一團只可以帶5個人，要分兩批」。

苑瓊丹大讚曹查理很懂人情世故，去到邊都吃很開。（梁碧玲攝）

以為這諗頭大成功，豈料政府旅遊局派人來警告他，幾乎令旅行社被釘牌：「下晝有幾個着西裝嘅人到場，係旅遊局嘅人，話『我而家警告你曹生，你而家係非法賣淫，你唔係帶人去旅行，係帶人去揾女人』。」還好曹查理沒有收酬勞才平安無事，而苑瓊丹聞此即笑說：「你拍三級片太深入民心！」

曹查理自爆曾幫旅行社搞「四仔團」，遭旅遊局警告他在賣淫。（梁碧玲攝）