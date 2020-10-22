【造口人】林耀聲再演男同志　壓抑到激減10磅：每晚喺張床度喊

由已故藝術家李志超（Julian）擔任編劇的半自傳式電影《造口人》周四（22日）於香港國際電影節舉行世界首映，故事講述男同志攝影師青春正盛，卻不幸患上罕見癌症，除了被情人拋棄，甚至要面對眾叛親離；擔任男主角的林耀聲談起拍攝期間最大挑戰，他不假思索就表示是語言：「劇本90%都係英文，我自己嘅英文水平只得小學程度，所以兩個月期間就不斷苦練英文，每日食飯、搭車、喺屋企每日都順讀劇本兩三次，然後搵朋友調整我嘅咬字！」

導演洪榮杰與林耀聲出席《造口人》世界首映。（陳順禎攝）

電影命名為《造口人》，導演洪榮杰亦要求林耀聲戴上造口袋坐飛機，以體會Julian的感受：「我化咗條疤痕、戴埋造口袋上飛機，我嗰陣好驚被人發現有個造口袋，過關被問起我唔知點同人解釋！」

由於《造口人》的故事本來就瀰漫着沉鬱的氣息，令林耀聲在拍攝期間也很是壓抑，他甚至明言這是自己從影以來最沉重、最大壓力、最慘的一個角色，沒有之一：「非常沉重、不安、恐懼，一來係語言問題，二來去到陌生嘅環境、遇到陌生嘅對手，嗰種不安係想像唔到咁恐怖！」這些情緒總需要一個出口，林耀聲說：「喺瑞士嗰個半月係每晚都喺張床度喊，一邊讀劇本準備聽日拍攝一邊喊！」為了演活角色，林耀聲更不惜減磅，加上拍攝期間的心理壓力，輕了整整10磅：「我從125磅去到115磅，始終Julian本身都係瘦底，要貼合番個角色。」

林耀聲坦承拍《造口人》期間，最大的難關是劇本上90%的英文台詞。（陳順禎攝）