《那夜凌晨，我老公死極死唔去》李貞賢為救地球　謀殺外星親夫

最近有睇《屍殺半島》，李貞賢飾演的媽媽角色應該令人印象難忘，型格得來又母愛大發，十分討好。2019年4月，李貞賢宣布和圈外男友結婚，以為往後專心做幸福少奶奶，但最近又會有新戲上，今次仲會飾演一個謀殺親夫角色。（上映日期︰11月5日）

老公行為古怪，令李貞賢處處懷疑。（《那夜凌晨，我老公死極死唔去》劇照）

在《屍殺半島》一面正經的李貞賢，來到新戲，一聽戲名就是笑片一齣，果然跟她的百變形象匹配。戲中她飾演的素熙，有位既溫柔又有錢的完美老公崔萬吉（金聖午飾），諗住日後就過住幸福快樂的生活。直至一日，素熙懷疑老公有外遇，於是請私家偵探調查，結果一查之下果然有驚人發現，老公原來唔係普通人，來自星星的他，一直企圖侵略地球，毀滅世界。為了保護地球，素熙決定大義滅親，找來好姐妹合力殺夫！

老公口渴，話要飲嘢。（《那夜凌晨，我老公死極死唔去》劇照）

不過嚟得侵略地球，都唔係等閒之輩，有「宇宙最強生物」之稱的他，完全係毒唔死、電唔瓜、劈唔傷，咁究竟點先令佢死得開心，走得安樂？到底一班師奶最終會如何決戰呢位外星人？

外星人有冇天生異稟？睇見幾位太太嘅表情，應該好震撼。（《那夜凌晨，我老公死極死唔去》劇照）

大家可能近年先認識李貞賢，不過佢啲歌其實你一直有聽過，事關當年鄭秀文Sammi對韓國跳舞歌情有獨鍾改編了不少，其中唱到街知巷聞的《煞科》及《獨家試唱》，就分別是改編李貞賢的《換掉》及《WA！》，其中唱《WA！》時配上的扇舞，更是一大亮點。