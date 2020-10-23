拆彈專家2｜與劉青雲18年後再合作　劉德華︰好似見番個舊朋友咁

18年前的《嚦咕嚦咕新年財》，有「雙影帝」劉德華、劉青雲演出，二人還要是飾演死對頭，演出相當精彩，但可惜隨後便一直再沒合作。直至2020年的《拆彈專家2》，華仔、青雲相隔18年再度合作，於大銀幕前正面交鋒，同樣亦敵亦友，二人在戲外則無所不談，儼如「老朋友」一樣。

雙影帝組合相當吸引。（《拆彈專家2》劇照）

相隔多年再跟華仔碰頭，青雲直言兩人默契依然：「時間多與少跟默契沒有關係，有些演員會特別有火花，等於今次《拆彈專家2》，大家有共同理念。」華仔也認為人與人之間的緣分很特別，「每次跟不同演員合作，好似入行初期同發哥（周潤發）等演員合作都會有特別默契，就算鏡頭冇特別交代是兩兄弟，出來感覺都會畀人是兩兄弟，呢個係演員間的化學作用，正如青雲同倪妮有一場戲，我在旁邊看，令我覺得『嘩』，成套電影充滿了演員嘅努力，有意想不到嘅驚喜！」

二人角色再次是亦敵亦友的關係。（《拆彈專家2》劇照）

《拆彈專家2》中有連場槍戰、爆破、武打等場面，問到兩位影帝最難忘的拍攝場面，青雲坦言是當中一場「拯救」戲，二人登上一輛貨van，然後由吊臂將貨van吊上八層樓高，青雲說：「雖然導演有話吊高，但冇講會吊幾高，拍攝時候1､2､3就吊咗上去，我仲諗住會慢慢試，點知一take完成。」身旁華仔聞言即指：「雖然係好快，但見武指佢哋好認真，每次吊之前都會檢查條威吔有冇受損，以前拍戲就搵命博，而家會覺得被照顧，安全感好大。」