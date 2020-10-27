《熱血合唱團》童星直指唔識劉德華　「唔明點解有人見到佢會喊」

由《五個小孩的校長》導演關信輝執導，劉德華（華仔）監製及主演的《熱血合唱團》，鐵定11月26日上映。向來熱衷提攜後輩的華仔，今次起用33位素人學生演員，擔任由他帶領的合唱團，華仔跟一眾演員並沒有刻意保持距離，反而主動與他們混熟，不時與他們聊天，甚至唱歌，相處非常融洽。

華仔今次起用30多位年輕演員演出。（《熱血合唱團》劇照）

華仔在戲中除了主演還當監製，其中一幕為鍛鍊33位學生的團結，要演一場「33人44足」戲份，華仔要求他們33位綁在一起，在草地上完成這個挑戰。由於排練需時，華仔索性親自融入學生之間齊齊試，而且相當有耐性，細心指導各同學走位等。

為達到效果，華仔都親身落場。（《熱血合唱團》劇照）

雖然在不少同學眼中，華仔是萬人迷，但戲中年紀最小、只有13歲飾演小龍的演員姚學智，就自爆「而我不知劉德華是誰」。他說：「我起初完全不知道他（華仔）是誰，不明白為什麼有人見到他會哭，後來我媽媽跟我說他是大明星，我就開始留意到巴士、影音店等都有他的蹤影，才知道他真的很紅，哈哈。」果然是童言無忌。

當接觸一班年輕演員時，華仔可有想起自己年輕時？「當然有，其實跟他們有點接近，因為年輕時，我的夢想是做導演，但經過一段時間後，老師發掘我做戲較有潛質。」華仔又認為每個人的夢想都要堅持一段時間：「最重要拎得起，放得低，懂得轉換心態。」