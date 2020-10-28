亞洲電影大獎｜《上流寄生族》奪4獎　李秉憲周冬雨再封帝后

《第14屆亞洲電影大獎》原定今屆會移師韓國釜山舉行，因疫情關係取消頒獎禮，並改為以網上直播形式公布賽果。其中《南山的部長們》的李秉憲撼贏《叔‧叔》的太保，贏得「亞洲影帝」。至於憑《少年的你》贏得金像影后的周冬雨，則再度封后。

周冬雨再憑《少年的你》奪影后大獎。（《少年的你》劇照）

早前憑《南山的部長們》一角，李秉憲已贏得《第56屆百想藝術大獎》、《第25屆春史電影節》及《第29屆釜日電影獎》三大最佳男主角，所以今次是以大熱姿態贏得《亞洲電影大獎》的男主角獎。至於影后方面，一直被睇高一線的《82年生的金智英》的鄭裕美，就輸給《少年的你》的周冬雨，她透過大會表示︰「非常榮幸可以得到所有人的認可，感謝《少年的你》每一位劇組人員。」

李秉憲憑《南山的部長們》一角，已經連奪４個影帝獎項。（《南山的部長們》劇照）

而同樣憑《少年的你》贏得金像獎最佳新演員的易烊千璽，就連奪亞洲電影大獎的「最佳新演員」，他亦表示很開心獲得這份榮譽，感謝大家對他的支持及認可。」

至於在年初奧斯卡，破天荒以外語片贏得最佳電影的《上流寄生族》，就連摘「最佳電影」、「最佳編劇」、「最佳美術指導」及「最佳剪接」4個大獎，順利成為大贏家。