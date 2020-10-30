Michael Bay監製新冠肺炎電影　預言捱到2024病毒變種死亡率超5成

由《變形金剛》系列導演米高比爾（Michael Bay）監製，荷里活第二部以新冠肺炎為題的電影《Songbird》，日前公開首預告及劇照。疫情電影加上Michael Bay，大家都知一定火力十足，爆炸力驚人，事實上故事設定的爆炸力也不遜，講到疫情要捱到去2024年，而且病毒更變種成 COVID-23，死亡率高達五成。

電影開來就是2024年，各國人民已被逼自我隔離4年多，片中可見"Let us Out!!" （影片截圖）

故事開來就是2024 年的美國，病毒早已不停變種，更突變成了 COVID-23，除病發率高，死亡率更高達五成，而且有持續突變的趨勢。事實上自2020年，全球各地已開始封城，人民被隔離踏入第五年，電影講到不少確診的美國人更被迫關進隔離營。

政府出動都軍隊捉確診者，女主角睇見朋友被捉嚇到喊。（影片截圖）

導演Adam Godman回想創作之初，啟發自2020年3月13日，政府宣布北美正式封城，隨即想借題發揮，最可怕是起初的創作都天馬行空，甚至覺得太離地，但漸漸發現現實情況竟然跟故事差不遠。其中編劇更指當初導演反對在故事中加入宵禁設定，認為這樣太反烏托邦了，沒有人會相信的。斷想不到隔了數天，一架直升機從自己上空飛過，並廣播著︰「請待在屋內，宵禁即將開始。」非常諷刺。

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《Songbird》於 7 月 8 日開鏡，為了減少感染風險，劇組都做足禦防措施，其中一樣就是速戰速決。電影花了短短 17 天便煞科，成為自疫情爆發以來，首部在美國洛杉磯實景拍攝的電影。拍攝期間除了有頻繁的檢測措施，劇組人員更被分成三組各身處不同區域，每日參與拍攝人員也不得超過 40 人。