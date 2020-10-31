《凶屋32》改編百年猛鬼大廈　父親撞邪一夜殺害全家六口

電影《凶屋32》改編自西班牙的靈異慘劇，將位於馬德里拉薩尼亞，有猛鬼街之稱的故事搬上大銀幕。導演為求拍真實，花８年時間從當地街坊鄰居搜集資料得來。

一家六口原先滿心歡喜住新屋，想不到有大量不可思議的事正等住一家。（《凶屋32》劇照）

故事講一家六口原想脫離不堪過去，全家不惜變賣所有家當，從鄉下搬到馬德里重新開展新生活，偏偏他們揀選了一間充滿血腥歷史的凶宅！故事靈感來自於70年代的真實事件，導演艾拔平圖表示，花了８年時間去做資料搜集，而這條街，傳說曾經發生過許多離奇死亡案件，其中一棟 134年歷史的大廈更被稱為「邪惡之屋」及「被詛咒的三號」，發生過許多的死亡事件以及意外。

入住後，怪事連連。（《凶屋32》劇照）

其中一單慘案發生在上世紀40年代，發生一家六口全慘死在父親手中的悲劇，後來搬進此屋的屋主都陸續離奇地接二連三死亡。其中一個單位更是非法墮胎場所，滿佈無主孤魂。據講《凶屋32》，驚嚇情節密集，有人計算到差不多每幾分鐘就有一次驚嚇場面，在海外放映時，更有觀眾在觀賞期間嚇到馬上逃離影院。電影將於 11月19日上映。