辛康納利逝世︱《義膽雄心》奪男配角　《石破天驚》66歲依然打得

一代影星辛康納利（Sean Connery）於今日（31/10）逝世，享年90歲。他最為人記得的一定是成為第一代占士邦演員，而其6部《鐵金剛》作品亦膾炙人口。事實上他拍過的其他作品都有一定叫座力，其中更憑《義膽雄心》（The Untouchables） 奪得奧斯卡最佳男配角獎。

辛康納利憑《義膽雄心》奪得奧斯卡最佳男配角。（《義膽雄心》劇照）

《義膽雄心》故事背景為1930年代初期的芝加哥，禁酒令的施行使私酒販賣成為了極為有利可圖的行業。黑幫首領卡邦以暴力控制着整個走私酒市場。故事取材自真實人物和事件，電影以奇雲高士拿與羅拔迪尼路飾演正反兩派要角。而辛康納利就憑老警員Jimmy一角贏得奧斯卡最佳男配角。

辛康納利飾演夏里遜福的爸爸。（《聖戰奇兵》劇照）

去到1989年，辛康納利依然活躍影壇，其中就參與了史提芬史匹堡執導的《奪寶奇兵》系列的《聖戰奇兵》，戲中他飾演夏里遜福（福伯）的爸爸，自細培養兒子做考古學家，研究拉丁文，隨後二人一同歷險，動作連場。

(《追擊赤色十月》劇照)

1990年電影《追擊赤色十月》亦是辛康納利的代表作，電影改編自同名小說，描述一名蘇聯颱風級核潛艇的艦長，駕駛著潛水艇嘗試逃到美國投誠，卻遭到蘇聯海軍追捕，但最後因得到美國軍方協助而成功到達美國的故事。辛康納利飾演的船長，相當具威嚴。

去到66歲，依然是動作演員。(《石破天驚》劇照)

1996年，年屆66歲的辛康納利繼續演動作電影，在電影《石破天驚》（The Rock）飾演一名重犯，但因為他熟悉導彈科技，政府要請他出山帶罪立功，跟尼古拉斯基治合作。