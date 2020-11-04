《無間行者之生死潛行》周柏豪謝天華再演臥底　仲有亞視猛將加盟

受疫情影響，2020年香港電影市道大受影響，上映片量及票房都大縮水，加上有見《Tenet天能》票房不濟，多部荷里活大製作都宣布延期上畫，變相更難吸引觀眾入場。

這個時候，香港需要自救，需要有番部具份量的強片沖喜下！最近發現，一部由周柏豪、謝天華主演的電影《無間行者之生死潛行》，暫定11月19日上畫。咩都唔好講，單睇戲名已知猛料，集齊《無間道》、《使徒行者》、《潛行狙擊》3部影視神作元素，然後再睇睇演員，《使徒行者》歡喜哥（許紹雄 飾）都有份演，更驚喜係有位「亞洲電影」台柱，都有參與仲要係演Final Boss，真係驚喜一浪接一浪。

戲名又《無間》、《行者》仲有《潛行》，已經將香港近20年影視作品中，形容臥底的名詞都共冶一爐，一粒都冇嘥。所以唔使講，故事大綱一定關臥底事。劇情集中兩大人物，包括香港黑幫「福和」的丁卓飛（謝天華 飾），及反黑隊督察段一凡（周柏豪 飾），二人是雙方安插對方陣營的臥底。

丁卓飛做了十年臥底，為了掩飾身份，曾親手殺死同袍，令他開始厭倦臥底工作。另邊廂，段一凡在反黑組步步高升，更有望成為最年輕的總督察，有見事業愛情皆美滿，開始渴望做一個真真正正的警察，該情節好明顯是《無間道》劉健明（劉德華 飾）我想做好人。一次毒品交易，原來是「福和」話事人要借交易捉叛徒。

單單呢幕，係咪好《無間道》劉德華。（《無間行者之生死潛行》影片截圖）

+ 7 + 7 + 7

周柏豪同謝天華分別代表《使徒行者》及《潛行狙擊》，咁《無間道》呢？暫時未搵到，不過更有驚喜是Final Boss找來亞視金牌主持，《百萬富翁》陳啟泰飾演。而他就是周柏豪戲中的上司，招攬他入局，並掌管住另一犯罪集團「東利貿易」。不過睇番演員名單，其實仲有個呂良偉，相信來頭都唔簡單。從預告睇，電影動作連場又多火爆場面，香港票房有保證。不過該片原定計劃在內地網絡上架，後改戲名並暫定11月19日香港戲院上映。

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