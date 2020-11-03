《阿索的故事》王菀之即場揸巴士接載演員　Bob︰驚到交低身後事

由葉念琛執導，王菀之（Ivana）、林盛斌（Bob）、姜皓文、梁漢文、蔡潔主演新戲《阿索的故事》，扮演女車長的王菀之今日（3日）為了宣傳電影，再度着上制服打扮成巴士司機，即場揸巴士力證揸車技術！

主持講到Ivana頭先揸巴士掟彎好勁，Ivana即刻笑指：「唔好用個掟字啦！」（梁碧玲 攝）

今次Ivana着上車長制服，揸住雙層巴士環繞車廠，當中更有載住葉念琛、袁富華、姜皓文、阿Bob、蔡潔、陳欣妍、孫慧雪等人，問到Ivana剛才揸巴士緊唔緊張時，她坦言：「好緊張，但揸個陣唔覺，有師傅喺隔離提住我，多謝大家嘅勇氣同陪伴，冇諗過拍部戲有後路，因為有咗個巴士牌，今次的確係個好特別嘅經歷。」導演葉念琛就大爆阿Bob上車前同仔女老婆交代好一切，落車一刻同老婆講：「今晚可以返嚟食飯！」

有現場人士笑言Ivana喺巴士上都不停講：「唔好嘈我住，我仲有一個彎啊！」（梁碧玲 攝）

其實Ivana為了今次活動昨日（2日）特意到車廠補鐘，她笑言：「多謝導演同大家嘅信任，同時好興奮咁同大家講，我真係考到巴士牌㗎！其實已經年幾冇揸，尋日就有補鐘，我都冇擔心㗎，擔心嘅係大家。不過本身師傅唔俾我轉車廠入面個彎，佢話要高手先可以做到，但最後都係俾我轉埋，我真係做到。」黑哥就表示坐Ivana車一點都不緊張，早知道她訓練有素，Ivana則在旁連問了幾次︰「你真係唔緊張？」黑哥唯有答：「我好緊張！不過認真唔夠喉，想再坐耐啲，本身以為佢會揸出去㗎嘛！」

及後問到黑哥有冇諗過考多幾個牌時，他直言：「我有㗎！除咗有多個牌傍下身，好多戲又話要揸電單車，又話要揸貨車，下下話俾人聽唔得（好冇癮），嚟緊會考電單車先！而家啲電單車又大架穩陣好多。」

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另外Ivana講到一開始揸巴士最大挑戰係要提住自己唔可以交叉手揸呔，師傅一見到即刻話唔得！之後都好驚，因為驚考唔到就開唔到戲，最終考了兩次，雖然導演話無論我考幾多次佢都會等我，其實係因為考到先咁講，考到第4次可能佢已經拍咗第2部了。

最後Ivana講到睇完戲後，當中有一場黑過的戲令她十分感動，甚至喊埋出來，黑哥：「我同我老婆嗰場？唐詩詠做得好好，呢個老婆做得好好！一見到佢就已經（情緒）涌緊出嚟！」Ivana補充：「係嗰種張力好強勁。」