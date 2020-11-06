《拆彈專家2》劉德華墮馬意外康復後狂操練：唔fit真係會畀人笑

由邱禮濤執導、劉德華主演的《拆彈專家》，2017年上映在香港及內地取得驕人票房，而將於今年底壓軸登場的續集《拆彈專家2》，除原有班底吳卓羲、BabyJohn、姜皓文等上陣外，還邀請了重量級人馬劉青雲加盟，與劉德華湊成「雙影帝」組合，單是卡士已夠晒「爆炸」，令人充滿期待。

《拆彈專家2》係劉德華繼2017年墮馬意外康復後，最多動作場面嘅電影。（電影劇照）

故事繼續以「拆彈」為題，劉德華在片中有不少肉搏打鬥、奔跑、翻滾飛躍等鏡頭，是繼2017年墮馬意外康復後，最多動作場面的電影；向來做事認真的劉德華為求拍出理想效果，連場動作戲份均親自上陣，而且表現自如，沒有半點疲態，事後問到劉德華可有被該等鏡頭難倒？他笑言no problem：「好清楚自己身體狀況，反而武指、導演會擔心啲，我都叫佢哋唔使擔心。今次爆炸、拳腳動作等場面，過往我都曾經做過，所以能夠應付！不過如果拍攝過程一次唔得、兩次唔得、三次唔得，咁我就會比較辛苦，但導演安排好好，動作場面拍一、兩Take就完成。」

《拆彈專家2》中多場埋身肉搏場面，劉德華都堅持親身上陣。（電影劇照）

敏捷的身手固然是劉德華在《拆彈專家2》的看點，另一幕若隱若現、暗晒胸肌腹肌的畫面也甚有睇頭。劉德華表示：「老實講，身體自上次受傷之後，冇以前咁fit，我覺得喺體形各方面應該要盡快追番呢25%，當然要飲食、運動、生活各方面配合，身邊嘅人成日都讚我fit，所以劉德華唔fit真係會畀人笑，佢哋嘅鼓勵就是對我的鞭策。」