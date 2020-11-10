金馬大熱《怪胎》遭港片《寵我》告抄襲　羅冠蘭曾奪聖地牙哥影后

台灣電影《怪胎》即將在香港上映，電影在今屆金馬獎更獲得6項提名，視為大熱之一。不過日前就有香港電影公司（JK Holding Limited），指控《怪胎》抄襲該公司於2017年出品的一套舊作《寵我》，於是入稟高等法院，控對方製作公司、編劇侵權，要求法庭禁止電影在港上映、銷毀侵權作品等。該片由資深演員羅冠蘭主演，她更憑此奪得聖地牙哥獨立電影展最佳女主角獎。

《怪胎》於今屆金馬獎視為大熱之一，獲6個提名。（劇照）

《怪胎》是台灣第一部全用iPhone拍攝的劇情長片，由廖明毅擔任導演、編劇、攝影和剪接，林柏宏和謝欣穎領銜主演，在今屆金馬獎獲最佳新導演、男主角、女主角、攝影、視覺效果及美術設計6項提名。

故事講男主角林柏宏，是名嚴重神經性強迫症患者，有嚴重潔癖，每次出門都全副武裝，穿防塵衣、戴手套、戴口罩，還會不停的洗手，所以沒辦法作正常社交生活，而每月15日就是他唯一一天出門採買的日子。同時，他遇上另一「怪胎」好主角謝欣穎，她皮膚只要在家以外待上超過四小時，便會嚴重過敏出紅斑。兩個註定孤單的人，終於相遇發展出一段一塵不染的愛情。

電影《寵我》海報。（電影海報）

羅冠蘭憑《寵我》贏得兩個國際影后獎。(劇照)

【又多個國際影后】羅冠蘭揚威海外 憑《寵我》兩度封后

至於港片《寵我》，劇情是講男女主角患有強迫症，必須戴上口罩、穿上雨衣和手套生活。原告為電影《寵我》的出品人兼男主角虞日新，他指《怪胎》抄襲《寵我》的重要元素，包括以男女主角均要穿雨衣、手套、戴上口罩外出，而故事以強迫症為主題也類同，原告更指被告曾作出虛假陳述，誤導公眾指《怪胎》是授權改編自《寵我》。不過《怪胎》監製陳怡樺就向傳媒表示未聽過《寵我》這部戲，更加沒有看過。

點擊睇《怪胎》劇照