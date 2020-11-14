David Bowie紀念電影《Stardust》　曝搖滾天王首段婚姻隱私過往

英國傳奇音樂人大衛寶兒（David Bowie）自2016年辭世之後，全球樂迷依然緬懷他曾活躍的姿態。被譽為「搖滾變色龍」的他，在逝世將滿5周年之際，一部關紀念性電影《搖滾變色龍：大衛寶兒 Stardust》（暫譯）終於推出。

1971年，大衛寶兒隻身前往美國巡迴，那時的他還未成為「Ziggy Stardust」，也還並不知道自己將來會成為被列入「最偉大的100名英國人」。在這段還未成名的過往中，電影為觀眾揭露了那段不為人知的回憶，以及大衛寶兒最隱私的過去。

新片海報中，可以看到猶如「太空上漂浮」的設計，恰巧呼應他一直以來的稱呼「天外來客」以及他十分知名的歌曲《太空怪談 Space Oddity》。大衛寶兒一角由英國演員Johnny Flynn演出，他近期以電影《艾瑪. Emma.》大放異彩，也在2014年的電影《第一首歌 Song one》，與安妮夏菲維（Anne Hathaway）共演，演出一名英國歌手。

此次他在片中出演未成名前的大衛寶兒，首趟美國巡迴之旅的所見所聞，以及未成名前的他內心的掙扎與心路歷程，一直到他終於以「Ziggy Stardust」的姿態站上舞台。是一部前所未見，關於大衛寶兒十分私人的一部傳記型電影。

電影也將大衛寶兒的第一任妻子Angie具象化，Angie跟他育有一子，她對時尚有敏銳的洞見，大幅影響其穿著搭配，以及舞台上的造型設計。這位鮮明的女性角色則由在台灣頗有知名度的Jena Malone出演，她最廣為人知的角色是《飢餓遊戲 The Hunger Games》中的Johanna，能夠駕馭許多浮誇造型的Jena，是演出大衛寶兒這位時尚多變太太的不二人選。

《搖滾變色龍：大衛寶兒》本於紐約翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）首映，不料疫情攪局，電影節遂取消。該片也是他逝世後，首部關於這位歌手的紀念電影12月4日於台灣上映。

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