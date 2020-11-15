《無價之保》河智苑窩心劇情憶亡父　「懷念親口喊爸爸的時光」

韓劇女神河智苑，久違大銀幕3年，最近再次參演電影《無價之保》，與成東鎰、金熙元拍出一段超越血緣關係的親情故事。結果大受歡迎，於韓國一口氣衝破百億票房（約6,700萬港元）。電影即將在香港上映，一班演員更錄製影片用廣東話同香港觀眾打招呼。

幾位主角用廣東話同大家打招呼。（影片截圖）

河智苑在戲裡與成東鎰飾演的養父，流露出比血親更深厚的父女情。她提到這部電影讓自己感受為人父親的心情，使她更懷念數年前猝逝的父親，「我依然記得與爸爸相處的特別時刻，當他去世後，我更加懷念能親口喊『爸爸』的時光。我相信他仍在我的身邊，默默地保護我。」

觀眾指戲中情感描述非常到位。（《無價之保》劇照）

今年42歲的河智苑，在戲中完全展現凍齡神技，扮演大學生一樣毫無違和感。原本知道要扮大學生，河智苑非常抗拒，但導演成功說服她，認為角色要從大學時期開始演，才能使劇情後段的感情更流暢，因此她才接受這項挑戰。「拍攝時我盡可能穿讓自己看起來很年輕的衣服，梳年輕的髮型，費了不少心思。我刻意選擇襯衫搭牛仔褲呈現比較清爽的感覺，還有靠整體顏色及妝容展現清純感。」結果的確沒有違和，入型入格。