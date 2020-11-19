鬼滅之刃劇場版影評｜零概念入場　睇十分鐘明晒設定仲喊到癲

最近所有朋友都用《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》洗Instagram版，除了動漫宅外，竟然更有「現充」（指現實中不需要動漫和網絡就能過得很充實的人）朋友都看畢電影，熱門度媲美當年《進擊的巨人》劇場版，令前動漫宅筆者在豬朋狗友的慫恿下，抱住「有冇咁好睇、使唔使咁誇呀」的疑問，在沒有惡補動畫及漫畫的情況下佛系入場看戲。

炎柱煉獄杏壽郎出場時十分可愛，但原來勁熱血、勁型、勁強大！（官方圖片）

（劇透慎入！！！！）

結果看畢電影後筆者終於明白《鬼滅之刃》的威力，腦海徘徊住「邊有杏壽郎啲咁好嘅男人」的念頭，喊住返歸狂刨原著漫畫。冷靜過後終於得出《鬼滅之刃》吸引之處正在於「歌好聽、故夠易」，先吸引到對《鬼滅之刃》零概念的觀眾迅速入坑做新fans。

十分鐘明晒設定

《鬼滅之刃》簡單而言是個超老土的升level打怪故事，主角竈門炭治郎為了將個妹禰豆子由鬼變回人類，周圍打鬼搵大佬，簡單熱血，知道這點你便可以入場看劇場版，根本不用看「入場前要知的十件事」諸如此類的惡補文。

不過正正因為設定夠簡單老土，新觀眾看電影頭十分鐘已經完全明白設定。而「炎柱」煉獄杏壽郎就是個又勁又正直的男人，毫不複雜的人物設定，根本不需要消化。而且搞笑位夠多又到位，成功吸引觀眾入局追看。

（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

打又得、搞笑又得、煽情又得

搞笑完後，中間沒有任何拖沓就進入打鬥，情節爽快緊湊，該打時打、該搞笑時搞笑、該煽情時煽情。煉獄為救人而力抗「變做鬼得永生」誘惑，全因媽媽由細教到大，「強者要幫弱者」，驅動煉獄寧願犧牲自己都要救全場人的英勇送頭之舉。好似Marvel電影《復仇者聯盟4：終局之戰》裡面Tony Stark講完：「And I am Iron Man」然後自爆一樣，犧牲自己送頭精神永遠都是最老土但最感人。煉獄霸氣度猶如鬼滅界陳浩南，應當被尊稱一聲「鬼滅界揸fit人」，不止是炭治郎，連筆者都想認煉獄做大佬，超想跟他行走江湖，可惜天妒英才。

（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

片尾曲成最大高潮位

本身看完煉獄獻身都仍可以保持型仔不喊，但片尾曲《炎》一出，再好似葬禮中，播放往生者煉獄的生平畫面，終於忍不住，身邊喊哭幾個男人。片尾曲成電影最大催淚高潮位實在令人防不勝防。歌手LISA本身聲線優美又夠爆發力，非常適合熱血煽情動畫，更有著名動畫音樂人梶浦大媽（梶浦由記）坐陣作詞、作曲兼編曲，都是想迫人狗衝去信和買單曲啫！

筆者將首歌Loop夠一百次，現在一聽前奏都依然心靈脆弱兼眼濕濕，就算知道《愛回家》大龍生終於重奪接龍集團這麼勵志，都一樣無法振奮筆者的心。

（《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》劇照）

觀眾零概念下入場可謂毫無問題。雖然不少忠粉狠批入場前不做功課的觀眾，但筆者不以為然，反而認為《無限列車篇》做不做功課其實是隨緣，全因設定劇情同Netflix大熱劇集《Emily in Paris》一樣老土緊湊易入口，正因如此才吸引到更多新fans入坑補動畫及漫畫，根本不需同宮崎駿動畫的宏大敘事比。

雖然《無限列車篇》夠主流夠好看，但仍稱不上是神作，但從追看角度而言，筆者仍會給9分（滿分10分）《無限列車篇》，因它令人再次燃起動漫魂，精彩到已買飛準備二刷、再喊餐飽。

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