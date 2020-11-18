驚慄片《疑‧媽》譯名變笑片　網民大玩戲名接龍《疑丈》《孤姐》

驚慄電影《Run》，由美劇《美國犯罪故事》（American Crime Story）主角莎拉寶森（Sarah Paulson）主演，飾演一個對女兒控制慾極強大的媽媽，令女兒終日疑神疑鬼。可能正因為這種感覺，香港發行便為電影改了一個點題，但帶搞笑的片名《疑‧媽》，結果戲名一出，引來網民熱烈討論，更觸發了創意積極為電影改名。

英文戲名《Run》，被譯成《疑‧媽》之餘，底部更保留「Run」字，有網民便笑指部戲全名係咪叫《疑‧媽‧Run》。（《疑‧媽》海報）

電影《人肉搜尋》（Searching）靠一條橋，以小成本拍出一部大收之作，令導演兼編劇安尼遜查格提（Aneesh Chaganty）聲名大噪，連帶其新作《Run》未上畫已備受關注。這部改編自真人真事的驚慄片，由憑《美國犯罪故事》贏得金球獎視后的莎拉寶森主演，話題十足。

女兒一直不良於行，為母的一直無微不至地照顧她。（《疑‧媽》劇照）

故事改編自真人真事，女主角高怡（姬拉艾倫 飾） 自幼體弱多病兼且雙腿不良於行，因此自出生起，就過著與世隔絕的生活；從衣、食、住、行，以至教育，都由母親戴安（莎拉寶森 飾） 獨力一手包辦。隨著年齡漸長，高怡開始厭倦被母全面操控的生活；更甚的是，她無意中竟發現，一直以來無微不至的照顧，不是單純出於母愛，而是包含著連串令她冷汗直流的暗黑秘密。

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建構出「疑媽親友圈」

不過戲名一出，網民意見不一，不少網民均認為一部驚慄片用上搞笑戲名，有點破壞氣氛，是「食字癌」發作，但亦有人欣賞戲名吸引了自己留意這部電影，宣傳達到目的。更多網民是見戲名食字食得咁過癮，大玩接力改戲名，包括《疑媽到》、《疑媽亭》、《疑媽跟》，甚至建構出一個「疑媽親友圈」︰《孤‧姐》、《疑‧丈》、《扣‧父》、《枷‧姐》，似乎電影未上畫，已成功發展出一個「疑媽宇宙」。更有網民建議電影海報在上映日子上，可直接寫上「12月17日 疑·媽到」。