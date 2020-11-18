《熱血合唱團》李麗珍遭關禮傑「家暴」　珍妹︰拍完久久未能平復

由關信輝執導、劉德華（華仔）監製及主演的電影《熱血合唱團》，破天荒採用大量素人演員擔任合唱團成員，而為增強電影戲劇張力，又找來多位演技派資深演員，飾演一眾成員的父母，當中包括李麗珍、關禮傑、謝君豪、吳岱融、尹揚明、孫佳君等，當中飾演夫婦的李麗珍及關禮傑，更會上演一場家暴戲。

關禮傑在戲中為錢，郁手打老婆。 （影片截圖）

在《熱血合唱團》入面，每位學生背後都有自己面對的困難，其中李麗珍及關禮傑就飾演問題學生馮信希（王智騫 飾）的父母，因男方在內地「包二奶」，導致珍妹與傑哥不時就家庭及金錢問題吵架。其中一幕講到傑哥在家中問珍妹索錢，二人一時火起發生推撞，傑哥更一手推珍妹落梳化兼推倒木櫃，場面激烈。其後珍妹大讚傑哥表現認真，從未見過這麼惡的傑哥：「真心驚，我自己平日都不會咁癲跟別人吵架。」

而拍攝當日，更是傑哥第一日入組：「場面都幾沉重及重口味，幸好過程非常順利，我跟珍妹認識很多年，但首次正式合作，她是非常好的對手，在電影及電視方面都很有經驗，事前大家溝通很足，我跟她說可能會粗暴一點，她都不介意，最重要出來的效果好。」而拍攝前，傑哥細心幫珍妹整理梳化上的坐墊，又提醒她不要放鬆頸部，慎防對方被推跌時弄傷，認真憐香惜玉。

戲中還有尹揚明演出。 (《熱血合唱團》劇照)

除了跟傑哥這場爭吵戲，珍妹還有另一場在浴缸歇斯底里的爆喊戲，同樣令導演及在場所有工作人員為之心酸。劇情講到珍妹與傑哥爭吵後，珍妹躲在浴缸，捉實兒子信希崩潰大叫痛哭。珍妹拍攝前靜坐一角醞釀情緒，結果超入戲一take過，直至導演嗌Cut都繼續喊，嚇窒在旁的信希，結果導演及編劇張佩瓊齊齊安慰珍妹。而特地留在現場支持珍妹的傑哥，則大讚對方演得放。事後珍妹坦言拍攝該戲份後，令她久久未能平復心情：「拍完一、兩星期後，仍經常想起這場戲，唯有盡量不去想。」導演關信輝都大讚珍妹演出非常之好，又不介意儀容，十分敬佩。