手塚治虫兒子新片慶父親誕生90周年　稻垣吾郎挑戰6分鐘裸露床戲

日本已故漫畫家手塚治虫的兒子手塚眞為著名動畫電影導演，為紀念父親誕生90周年，他改編父親七十年代的經典作品《迷幻少女》，拍成真人版電影《手塚治虫迷幻少女》，找來稻垣吾郎搭檔二階堂富美。

手塚眞執導《手塚治虫迷幻少女》來紀念父親。（劇照）

原著本來就是限制級作品，電影版找來杜可風掌鏡，將一段長達6分鐘的全裸床戲拍得相當唯美，由書枱到梳化再做到入廚房，最後仲有水中鴛鴦浴，讓觀眾嘆為觀止！

片中長達6分鐘的全裸床戲相當唯美。（影片截圖）

電影講述稲垣吾郎飾演的暢銷情色小說家美倉洋介，為自己非同尋常的性欲感到煩惱，有日遇上二階堂富美則飾演的墮落放蕩少女Barbara，兩人相遇後一拍即合，除了肉體上的結合，Barbara更成為美倉洋介的靈感女神。

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杜可風掌鏡下的畫面別有一番感覺。（劇照）

手塚真表示，長達6分鐘的全裸情慾場面，於演員來說是很大考驗，「這是一部關於愛與瘋狂、創作者與靈感女神的故事，說不定稻垣先生與二階堂小姐，就是這部電影的靈感女神呢！」手塚真亦大讚稲垣吾郎擁有出眾外表，但又散發出憂鬱、智慧等多種氣質：「拍攝過程中他總是真誠待人，看著他所演出的美倉洋介，我覺得和我父親畫筆下的角色可說是完美契合！」