【 好好港電影 — 許鞍華光影之旅】 重溫精選作品遊歷創作之路

「我覺得這裡是很有故事的，是很有吸引力的。我好忠於這個地方，我想做一些事情。」這是節錄自電影《好好拍電影》中，許鞍華導演從影四十多年，自言對成長之地很有歸屬感，想回饋這地。

這套紀錄片將於12月3日上映，UA院線便舉辦一個名為【 好好港電影 — 許鞍華光影之旅】活動，重溫一系列期間限定許導演精選電影作品，再細看微縮模型展回味香港情，最後更與觀眾一同走出戲院到北角遊歷許導演的創作路，一同重新探索許導鏡頭下的香港。

文念中導演表示：「許鞍華導演用她的人生和作品，熱愛和堅守香港電影文化，點亮了一束光，帶來了一點勇氣、一點力量。《好好拍電影》是一個關於許鞍華、香港電影和香港的成長故事。」（《好好拍電影》劇照）

整個活動分成好幾部分，首先會在《好好拍電影》上畫前，於11月26、28舉行兩場優先場，並請來文念中導演在放映後，與觀眾進行映後視訊問答。此外，亦舉行《許鞍華 - 好好港電影系列作品展》，UA院線精選4部許導演經典之作重現大銀幕，讓觀眾從她的作品中重溫香港的魅力！UA院線精選4部許導演經典之作重現大銀幕，讓觀眾從她的作品中重溫香港的魅力，當中包括《胡越的故事》（1981）、《男人四十》（2002）、《桃姐》（2012）及《明月幾時有》（2017）。

由UA院線舉辦的【 好好港電影 — 許鞍華光影之旅】。（大會圖片）

最後就是《好好港電影 — 許鞍華光影之旅導賞團》，被譽為香港「走路最多的導演」許鞍華生活貼地親民，她自在地於街上漫遊、乘搭公共交通工具，她腳下的每一步成為日後電影題材。由西環走到至沙螺洞發掘不同場景故事，可見許導演一步一步走來所拍下的香港，日常而不平凡。UA院線將會夥拍「電影朝聖」版主Gary Wong及《電影現場之旅》作者奇夫合辦戶外導賞團，於12月6日帶你由銀幕走到北角一同探索許導演的成長足跡。

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