金馬獎2020｜林家棟《手捲煙》首戰影帝　導演陳健朗︰劇本要磨合

《第57屆金馬獎》將於今晚舉行，在影帝一欄有香港代表林家棟憑《手捲煙》出戰，而成功送家棟走上這競賽的，就是新晉導演陳健朗。

電影籌備了3年才有機會開拍，而在各方協力終於得到家棟答應演出。不過作為新導演，要駕馭一位影帝，可能又是另一項挑戰。「中間的確需要時間磨合。」陳健朗說。

陳健朗首部長片便入圍金馬，的確是不俗的起步。（陳順禎 攝）

據導演陳健朗講，《手捲煙》其中一樣要帶出的是身份認同，這是近年港人熱烈討論的，他安排林家棟飾演的華籍英軍關超，由殖民年代來到回歸後廿年的今天，某程度代表了上一代人的遺憾及想法，至於南亞人就是現今這一代。「對南亞人來說，就算他們是香港出世，識講廣東話，身份都有種尷尬，就似97前出世的一代，以前英國統治，現在中國統治，到底要怎樣自處，除了身份認同，亦帶出種族共融。」

陳健朗喜歡導演杜琪峯，無疑會受到影響，在《手捲煙》中亦有散發出來。（陳順禎 攝）

首部長片便獲影帝林家棟，以及袁富華、太保、白只等人參與，的確是一份榮幸。「要多謝監製（劉國昌），他介紹家棟給我，覺得這角色最合適由他來演。」不過作為影帝，自然對劇本與演技有一定要求。「就是他對電影的熱愛和堅持，的確會幫到部戲，但過程當然需要跟他磨合，到大家開始明白對方，才可以有較好調整。」陳健朗形容大家在劇本上不停有交流有火花，證明大家都是為了作品好。「我經常跟劇組講，我本住『大海冒險論』去拍這部戲，有興趣便一齊玩，不知會唔會沉，但最緊要大家都投入，享受過程。」

林家棟憑《手捲煙》首次提名金馬影帝。（《手捲煙》劇照）

陳健朗自己都是吸手捲煙的，戲中林家棟都有這堅持，難道這嗜好真的愛到要變成戲名拍成電影？其實當中原來藏有男人的浪漫。陳健朗︰「手捲煙不是電子煙及一般香煙，它要時間去捲，無疑是會減慢了你的節奏去感受一件事，既是一種享受，又是一種態度。以前聽Pink Floyd，一首歌分分鐘都成5、6分鐘前奏，但大家會聽得好開心，現在大家看YouTube，耐性都縮到好短，頭10秒冇嘢睇就不看了，大家已養成速食、快，但到底看了什麼？不知道，有幾個笑位，有抽水位，至於有什麼訊息？不記得了。」