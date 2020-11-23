台灣最賣座同志電影《刻在你心底的名字》　聖誕Netflix全球上架

台灣BL電影《刻在你心底的名字》不僅獲得在日前舉行的金馬獎頒獎典禮上奪得最佳攝影與最佳原創歌曲，票房佳績更榮登台灣電影史上最賣座同志片，同時成為本屆香港同志影展開幕電影。雖然戲飛在半小時內火速售罄，但Netflix今日宣布已購入電影，並於聖誕前夕12月23日全球上架。

電影獎於12月23日在Netflix全球上架。（Netflix圖片）

《刻在你心底的名字》是一部以解嚴時期為背景、對照出台灣性別人權進程的愛情電影。劇情改編自導演柳廣輝的高中愛情回憶，主要講述對遊走在友誼、愛慕之間的高中同學在青春的騷動與性啟蒙的渴望牽引下冒險，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。同時呈現出台灣解嚴後壓抑和保守的社會氛圍，對仍在摸索性向、情竇初開的高中生帶來很多衝擊。片中兩位主角激情並充滿火花的互動，為電影創造出的最真實的情感，也讓一般觀眾更加認識同志族群的愛情故事。

導演柳廣輝表示電影承載着自己的青春回憶，希望讓現今社會了解同志跟大家根本沒有甚麼不同，都是會為愛心動與心痛的血肉之軀：「也期待為全亞洲 LGBT 族群帶來更多的關注與討論，讓岐見消失，用愛與理解讓世界更溫暖。隨著電影即將走入世界各地觀眾的視線，十分期待全世界觀眾的反應與回饋！」而監製瞿友寧則表示：「透過 Netflix ，全世界的觀眾都可以沉醉在這個充滿愛的故事裡了，歡迎大家來電影裡尋找你初戀最真實的感動！」

電影由《返校》台灣男星曾敬驊，與入圍金馬獎最佳新人獎的陳昊森在片中演出虐心同志情。這段戀情受壓抑的社會氛圍以及保守的家庭關係所影響，兩位演員只能透過眼神與肢體表現出難以言說的愛意，為角色點燃愛的火花。兩人均表示：「愛是不分國家、種族、性別的，希望觀眾看完後，都能找到自己去愛人的方式！」