點五步｜盧校長盼有人拍「沙燕隊」故事　導演陳志發：一直驚拍衰

港產片《點五步》取材自香港80年代的真實故事，講述首支香港少年棒球隊「沙燕隊」的成立，並於成立翌年即擊敗日本隊伍，奪得香港少棒聯盟公開賽冠軍的事跡。不幸地，昨日（23日）有指由廖啟智（智叔）飾演盧校長原型，盧光輝校長於本月22日離世，傳出貼文後，不少舊生都希望盧校長安息，更指感恩受教，十分掛念他。

人稱「山狗校長」的盧光輝昨日（23日）逝世。（攝影：黃永俊、江智騫）

嚴師獎罰分明 教「百厭」學生有一手

電影《點五步》由陳志發執導，廖啟智、林耀聲、胡子彤、談善言、岑珈其等人主演，當中盧校長一手一腳帶領弱旅「沙燕隊」創下奇蹟擊敗一眾強敵奪冠，為當年寫下光輝的動人故事。

要知道組織一隊球隊從來不易，盧校長當年親力親為教導、訓練由30位「百厭」小學生組成的雜牌軍，當中有位學生「阿泰」曳到連訓導主任、班主任都大力投訴，甚至以辭職威脅，不過盧校長心中有數，更向阿泰提議：「你聽到啦，不如我哋調轉，你做校長、我做你」，講完無耐阿泰就死死氣回應：「好啦校長，我識做啦。」最終阿泰成為隊內出色的捕手。

雖然有指出盧校長是位魔鬼教練，但他在訓練後都會請隊員食蛋糕同飲汽水，有次贏波慶功更自費請食T骨牛扒！（劇照）

每個隊員都受過盧校長一巴掌

盧校長出色在於會跟學生打成一遍，獎罰分明，所以令到學生都會尊敬且乖乖聽話，盧校長曾經在訪問提及，每個隊員都曾接過他的一巴掌，例如唔認真聽佢講嘢、有隊員爆粗，都會被摑！沒想到的是，這班曳曳的雜牌軍就算在刻辛的訓練、盧校長的嚴厲管教下，都能苦苦堅持，樂在其中，盧校長的確功不可抹。

電影中的「沙燕隊」為中學生，不過真實中是由一班小學生組成。（電影劇照）

曾受日本隊教練白眼

曾經盧校長在訪開中講起當年奪冠前的一場比賽，他：「當年日本隊睇我哋唔起，就連見面招呼都冇打。不過到了最後一場贏咗日本隊拎冠軍時，日本隊教練走過嚟同我傾偈，仲好禮貌叫我『盧生』。」

《點五步》的導演兼編劇陳志發對盧校長的離世感到傷感。（資料圖片）

陳導感動獲校長鼓勵：唔洗擔心任何嘢，點寫點改都得

另外，因為《點‧五步》跟盧光輝校長合作的陳志發導演，都有回應《香港01》，他表示：「噚日收到消息，心情其實好沉重，因為我本身每年都會同校長食個飯，前排我都諗今年都要約一約，飲個茶食個飯，但係就……估唔到錯失咗個最後嘅機會。」

問及陳導在拍攝《點五步》中，跟校長印象最深刻是甚麼事，他回應：「其實在一路寫劇本時，壓力都好大，都好擔心校長會點睇，因為呢段歷史係好值得俾香港人知，好驚會拍衰或者映衰佢，其實我係寫時真係好大壓力。又成日都會好矛盾究竟要去到咩程度，反而之後校長好似感受到我嘅矛盾，佢好主動同我講：『唔使擔心任何嘢，點寫點改都得，總知百分百信任，覺得啱就去做。』自覺有位咁嘅校長，持好開明嘅態度，又得到佢嘅支持，所以先有呢部電影嘅誕生，同埋有一種強烈嘅感覺，有一種使命、命運、緣份，因為校長有講到佢教完隊波︰『啊，點解冇人拍做電影？隔咗幾廿年俾呢個𡃁仔拍返出嚟。』而家睇返轉頭，其實佢都幫咗個𡃁仔而再孕育咗唔同嘅新人出嚟。」

陳導慶幸自己將「沙燕隊」拍成電影《點五步》。（陳志發Facebook）

及後陳導補充：「在拍攝時，自己經常都會有心理包袱，自己冇咩自信，成日都諗點解係我發現到呢個故事，如果有大導演、有更加好嘅製作、更多預算去拍，成件事又會好好多，甚至可以還原返當初班小學生嘅真實歷史，甚至由其他導演拍會唔會拍得好過我呢？直至昨日就有種覺悟︰『我明喇，交托喺我手上就係點都要在校長離開之前，睇到呢套電影』，所以我都只可以講係同校長之間嘅緣份，好巧妙。」