阿索的故事｜王菀之自爆曾做張敬軒「遮遮」 ：焗過燶麵包俾佢食

王菀之（Ivana）今日出席《阿索的故事》首映禮時，表示好感動同好期待，因為在疫情下，見到首映禮有唔少觀眾到場支持，覺得好難得。

王菀之感嘆之後應該冇機會再揸巴士。（梁碧玲 攝）

王菀之表示自己都希望透過《阿索的故事》鼓勵大家，因為阿索其實唔單單係阿索，而係講緊香港嘅大家，阿索在戲中都係經歷高高低低，又會有不同嘅彎曲，有時雖然會搭錯車，但最終都會去到目的地。眾所周知，王菀之為了拍《阿索的故事》，特意考了巴士牌，問到有冇打算再揸巴士時，她笑言：「其實之後應該冇機會喇，因為要真係揸巴士載客都要再補多好幾十個鐘先可以啊！」

王菀之在刺破「票房大賣」氣球時感到害怕且緊張。（梁碧玲 攝）

王菀之笑言自己曾送過烤燶咗嘅包俾張敬軒。（梁碧玲 攝）

另外，王菀之死黨張敬軒近日正在舉辦個人演唱會，問到佢會唔會去撐張敬軒場，她大笑：「呢個係一個好好嘅問題，我去呢就會係一個驚喜，如果我冇去就會係一個驚嚇，所以件事唔會話你知住。」講起張敬軒就會諗起佢屋企個「遮遮」，原來王菀之都有做張敬軒嘅「遮遮」 ，她笑說：「我曾經有整過一個花咁大嘅包俾佢，不過因為燶晒，大家以為係出自『遮遮￼』嘅手，其實唔係，係我嚟㗎！」