狂舞派3｜金馬率先唱主題曲　《歡迎嚟到呢座城市》獲台灣網民讚

《狂舞派3》於上星期六 (11月21日) 出席第57屆金馬獎頒獎典禮，還有機會在台上率先獻唱獲提名最佳原創電影歌曲的主題曲《歡迎嚟到呢座城市》。雖然歌曲全廣東歌詞，但演出片段竟獲當地網民瘋傳，還大讚：「歌詞超酷！」

上星期在金馬頒獎禮，於台上表演獻唱主題曲《歡迎嚟到呢座城市》。(電影公司提供 )

其實今次主題曲，是對應《狂舞派3》劇情，會講到地產霸權，主唱之一Heyo 的說唱部分，便以Hip Hop對抗霸權，拒絕令Hip Hop淪為商品和形象工程，疾呼：「Hip Hop唔止係音樂 而係我哋嘅人文學 你哋咪侮辱Hip Hop」，令熱血提升至一個新境界「以我哋嘅名字 嚟伸張正義 去守住呢個都市 」。

最令網民覺得有趣是這兩句︰「生活被失蹤 究竟搞乜X 」、「都市下沉中 制度穿哂窿 」，再承接上一集《狂舞派》口號，問大家「我哋為咗發夢 可以去到幾盡」？歌曲ＭＶ日前放上網，有興趣的大家可以上聽聽（點擊即睇）。而Heyo亦再分享歌曲創作過程的感受：「《歡迎嚟到呢座城市》整首歌曲的創作反映著彼此間在這都市耕耘的故事。這數年的環境中，面對的一切可是沉重，然而生於斯、長於斯，就算只餘下一絲走出困局的希望，也能與同仁們勇往直前，繼續建構我們理想的龍城，願光榮地向世界說一句，歡迎嚟到呢座城市。 」