《星球大戰》「黑武士」演員Dave Prowse離世　終年85歲

在舊版《星球大戰》（Star Wars）三部曲中扮演「黑武士」（Darth Vader）的演員Dave Prowse日前逝世，享年85歲。其經理人透露他早前患病，形容其離世對全世界數百萬粉絲來說，是一次真正令人心碎的損失。

Dave Prowse（左）入行拍戲前是舉重選手。（Getty Images）

Dave Prowse於1935年在英國布里斯托出生，身高達6呎6吋的他熱衷於健身，曾贏得英國舉重比賽冠軍，入行拍戲前曾任職舞廳保標，60年代中開始拍戲，參演過史丹利寇比力克（Stanley Kubrick）執導的《發條橙》（A Clockwork Orange），一生拍過逾70部影視作品。

Dave Prowse曾參演《發條橙》。（劇照）

當年佐治魯卡斯（George Lucas）因為Dave Prowse的身高優勢而選中他飾演黑武士，但因為其英國口音問題，而另找James Earl Jones配音，Dave Prowse曾透露直至《星球大戰》上映時才知道自己被配音。到《星球大戰VI：武士復仇》（Star Wars Episode VI: Return of the Jedi）時，劇組起用Sebastian Shaw作為黑武士的樣子，這個角色的樣貌、身體及聲音分別由三位演員負責。

雖然黑武士受全球影迷歡迎，但Dave Prowse表示沒因為這個角色得到任何名利。（劇照）

重溫黑武士精彩場面

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雖說「黑武士」是Dave Prowse的代表作，但他曾表示扮演這個角色不用露面，沒有為他帶來任何名氣，反之為他得到員佐勳章（MBE）的作品，是為英國交通部的「Green Cross Code」（綠色交通安全規則）擔任代言人。