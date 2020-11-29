【演員請就位】爾冬陞不滿組員被批評霸氣反擊　郭敬明淚灑當場

導演爾冬陞為內地節目《演員請就位》第二季擔任導師兼評判，最新一集講到他為組員黃奕、馬蘇、倪虹潔及張月安排一場名為《女人+》的戲碼，不過另一位導師兼評判郭敬明看過後毫不留情地批評，令爾導當場嬲爆霸氣反擊，仲一度閂咪離場，郭敬明被罵後一度灑淚，場面十分尷尬。

郭敬明毫不留情地批評爾冬陞組的演出。（微博圖片）

郭敬明看過《女人+》的演出後直言不喜歡，整體給他「遺憾、困惑、不滿」的感覺：「四個特別好的演員在這個劇裡空間比較小」。面對郭的批評，爾冬陞亦毫不留情地反擊，「就是編劇和導演不好。那你的表演體系是學的什麼體系？」，隨後嚴厲地批評四位女演員，並說：「不需要他（郭敬明）評論。我來保護你們，有人挑戰我的演員，我們就出來爭論好了，責任基本是我的。」

爾導嬲爆話郭敬明講一套做一套。（微博圖片）

聽到這裡還未嚇窒郭敬明，他堅持要完成講評，說覺得演員很好，但自己執導導電影的經驗較多，聽不慣太密集的台詞。最終爾導再發火說：「你剛剛為什麼跟我說，導演手下留情，別衝著我」，諷刺對方講一套做一套。現場氣氛變得極差，身旁的趙薇與陳凱歌亦尷尬起來，此時爾導氣沖沖地對劇組說要暫停拍攝，一走出舞台就立刻閂咪，而郭敬明就低下頭默默流淚。

郭敬明被爾冬陞反擊到默默流淚，不過網民傾向支持爾導較多。（微博圖片）

以上比演出更富戲劇性的畫面流出後，立即成為微博熱搜，網民認為郭敬明在拍攝前跟爾冬陞說要留一線，豈料自己卻毒舌點評，難怪爾導會生氣，有人更恥笑郭敬明是「綠茶婊」，為了拉票不擇手段。不過有指爾冬陞回到拍攝現場後，跟郭敬明握手言和，仲話自己的表達方式不太好。