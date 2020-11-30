Netflix《畢業舞會》陣容超強　梅麗史翠普妮歌潔曼同台載歌載舞

由荷里活資深製作人Ryan Murphy執導的Netflix年度壓軸原創電影《畢業舞會》（The Prom）陣容非常強勁，除了有奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep）和妮歌潔曼（Nicole Kidman）同台載歌載舞，更有Keegan-Michael Key、James Corden等人坐鎮，電影即將在12月11日上架。相隔多年在展現美妙歌喉的梅姨，在片中施展魅力勁歌熱舞，劇組為打造影史上最精彩壯觀的舞會場面，更找來500位舞者共舞。

《畢業舞會》將於12月11日上架。（劇照）

這部以LGBTQ族群為主角的電影《畢業舞會》描述一位住在美國印第安納州的17歲女高中生艾瑪為了邀請心儀的女生參加畢業舞會，竟引發校內軒然大波，家長會更群起阻止她參加舞會。一群來自紐約百老匯的舞台劇演員，以實際行動力撐一對同志情侶參加他們人生最重要的畢業舞會。

電影以LGBTQ族群為主角。（劇照）

這套電影是妮歌潔曼睽違11年後再度演出歌舞喜劇，這次她帶領500位舞者齊聚晚會表演，為熱鬧舞會揭開序幕。而在片中能歌善舞的梅姨，則在開拍前閉關長達3個月，認真磨練舞技及歌喉，超敬業態度讓導演Ryan Murphy十分佩服，還開玩笑分享：「我人生最緊張的時刻，就是當著梅麗史翠普的面喊『Cut！』，然後請她重來一次！」

今次拍攝電影《畢業舞會》的契機源自導演Ryan Murphy的童年遺憾，如今已公開出櫃的他回憶自己第一次看《畢業舞會》舞台劇時忍不住嚎哭。看到劇中角色因性向不被家人所愛、朋友不願接受而飽受困擾，有著同樣心路歷程的他心想：「如果我小時候能看到這部電影該有多好！」為了不讓更多年輕世代有着相同遺憾，決定將這部舞台劇拍成電影，讓全球更多人都能觀賞。為此他趕緊向兩位最想合作的影后梅麗史翠普和妮歌潔曼發出邀請，沒想到行程極滿的兩位也因為他的推薦而火速抽空欣賞舞台劇，結果也被劇情深深打動而立刻答應接演。