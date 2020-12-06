【赤狐書生】熱巴勁敵哈妮克孜電影處女作　絕美造型拍得住聶小倩

近日在內地上映的新片《赤狐書生》，由兩大人氣男星李現與陳立農，搭檔被喻為迪麗熱巴勁敵的新疆美女哈妮克孜。首次演出電影哈妮克孜，於戲中飾演女鬼「英蓮」，絕美造型獲網民大讚媲美《倩女幽魂》的「聶小倩」王祖賢。

哈妮克孜在《赤狐書生》的妝容較特別，但仍獲網民激讚。（劇照）

《赤狐書生》講述清貧書生王子進（陳立農 飾）赴京考試，途中遇上下凡取丹的小狐妖白十三（李現 飾）。白刻意親近王，目的是騙取王的感情，令王甘願捨命，任白取其丹，白就能因此晉升狐仙。但沒想到取丹路上，一人一狐竟成了莫逆之交。在歷盡萬險後，白必須在友情與成仙之間作出終極抉擇⋯⋯

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哈妮克孜飾演蓮花精「英蓮」，戲中有她最拿手的舞蹈場面，之前流出的劇照，見其古裝造型相當美艷，五官清秀的她化起濃妝都不損美貌，網民大讚她的女鬼裝扮相當漂亮，拍得住經典的《倩女幽魂》「聶小倩」。

哈妮克孜兩年前參加節目《國風美少年》表演舞蹈《一夢敦煌》一夜爆紅。（微博圖片）

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現年24歲的哈妮克孜，兩年前參加節目《國風美少年》，憑舞蹈表演《一夢敦煌》一夜爆紅，美貌驚為天人被形容為「敦煌壁畫上的仙女走入凡塵」，工作機會接踵而來，網民更將迪麗熱巴除名，封哈妮克孜「新疆四美」之一。