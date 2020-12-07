荷里活大片《355》順延一年上映　范冰冰再遭內地封殺復出無望

內地一線女星范冰冰自2018年遭捲入逃稅風波後，復出機會渺茫，連主演的電影《爵跡2》戲份都被全部刪走。而她在封殺期間接拍的荷里活電影《The 355》原定於今年上映，但今年卻因疫情緣故，官方最近公布上映日期推遲一年，至2022年1月14日才上映，范冰冰復出大計可謂再遭遇滑鐵盧。

受疫情影響，范冰冰主演的荷里活電影《The 355》順延一年上映。（范冰冰微博照片）

《355》范冰冰再拍荷里活製作 用國旗做海報反惹內地網民狠批

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《The 355》早前發布的宣傳海報中，范冰冰背後出現中國國旗，而根據內地法律規定，國旗是不能出現在廣告裏，故海報一出引起外界嘩然，內地網民爆鬧范冰冰竟然「接受」這款海報，更要求政府不要允許《The 355》在內地上映。再加上內地廣電總局早前宣布，指直播賣貨平台不可讓失德藝人公開出鏡和發聲機會，范冰冰近年來要全面復出看來相當困難。

范冰冰早前被網民鬧爆，指她竟然接受國旗擺放位置有問題的海報。（《The 355》海報）

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范冰冰復出之路再受阻？ 廣電總局下令劣跡藝人不可玩直播