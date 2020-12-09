《東邪西毒》王家衛手稿曝光　影迷讚張國榮把文字演繹出另一層次

早前，有韓國網民在twitter上載了兩張相，相信是來自王家衛電影《東邪西毒》的劇本手稿。兩張相分別展示了戲名，以及其中一段由張國榮飾演的歐陽鋒，跟酒客的一段對話。初見王大導的筆跡，影迷都不禁大讚確有自己一套風格，而看畢文字再看電影版，更讚嘆哥哥張國榮字裡行間，將文字演出神髓。

《東邪西毒》一直被奉為經典，數年前更推出數碼修復版。（《東邪西毒》劇照）

貼出相片的網民，雖未有提及相片來源，但確信是來自《東邪西毒》手稿的真跡，稿上更蓋上日子1993年5月1日，而電影則在1994年9月17日上畫。至於手稿記下的劇情，是西毒歐陽鋒與一名酒客聊天內容。

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手稿內容︰

「西毒︰老兄，睇嚟你年紀都有四十出頭，呢四十幾年入面，梗有啲事係你唔想再提、有啲人係你唔想再見嘅……佢哋一定做咗啲嘢係好對你唔住嘅。你曾經有諗過要殺咗佢哋，不過你唔敢……或者你覺得唔值得……其實要殺一個人好簡單㗎咋。我有一個朋友，佢武功唔錯，可惜最近生活有啲問題，如果你可以俾些少錢佢，佢話可以幫你殺人！」

隨後，王大導還有該場景想拍下的氛圍︰「密林大雨、昏天黑地，戴著竹笠的武士在林中前進，腳穿著草鞋」

影迷看畢文字版，都不忘要拿舊作重溫。（影片截圖）

影迷除了研究大導的筆跡，更留意到原先文字確似一記閒聊，但經過張國榮的演繹後，實在昇華不少，不禁要拿出舊作重溫。更有網民將影片配上劇本併成短片，感受一下由文字變成影像的威力。