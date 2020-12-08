《一秒拳王》拉隊蒲台島拍MV　36小時拍足黃昏黑夜晨曦三大美景

原定於12月3日上映的電影《一秒拳王》，因為第四波疫情爆發，映期待定。但《一秒拳王》上下團隊的宣傳工作繼續，今日（8日）便釋出電影主題曲《時間的初衷》官方MV，該MV去到蒲台島拍攝，為提出黃昏、黑夜、晨曦三大Magic Hour，製作時間長達36小時，堪稱馬拉松。

MV由朝拍到夜，直踩36小時。（官方圖片）

《時間的初衷》MV去到蒲台島拍攝，更逗留超過36小時，以馬拉松式進行拍攝，目的是為了實時捕捉黃昏日落、黑夜星空、晨曦日出三個時段精彩畫面。當中以黃昏美景最難駕馭，為捉緊那一剎，結果進行了兩次日落拍攝，完美地配合歌詞描述時間對每個人生初衷何等重要的理念。團隊希望這三個時段，代表了每個香港人總會經歷過的高低時刻，用以貫穿電影主題。

「01最賞睇娛樂大獎」名單出爐啦，6大娛樂獎包括最有話題新聞、最Sweet新聞、最強金句、年度風雲人物、年度男神及女神，快啲參加有獎投票兼答簡單問題贏最新5G手機12 Pro！

MV本身需要在晚上開營火拍攝、亦於日出及日落時捕捉短暫的日光，時間壓力非常大，周國賢與導演趙善恆更要冒著生命危險，於崖邊再爬上山供航拍機拍攝不同角度，非常消耗兩位體力。不過周國賢表示，電影拍峻後能再次與台前幕後重聚感到高興，更因為拍攝地點遙遠，笑言好似大伙兒去旅行一樣：「雖然拍攝過程辛苦，但拍出來效果非常好，很有日本MV的感覺！我很想再次多謝恆導及攝影師Ollie，讓我能再次與大家合作拍出這麼棒的MV！」