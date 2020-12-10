Marvel重新啟動《異形》漫畫　為電影重拍鋪路？

前年，迪士尼正式收購20世妃霍士後，除了令影迷期待Marvel Studios可以重拾《變種特攻》等作品外，更期待不少經典角色可以任意聯乘，在其他作品出現。而其中一項正進行中的，就有Marvel宣布獲得經典電影《異形》（Alien）的漫畫創作權。

薛歌妮韋花28年在前拍攝《異形3》，當中以平頭造型示人，可算是始祖！（《異形3》電影劇照）

據知，除了早前已重新發行的經典異形漫畫外，現在Marvel將會開始創作全新的異形。日前Marvel宣布全將於2021年3月，推出新系列的《異形》漫畫，創刊號名為 《Alien #1》，負責操刀的有Phillip Kennedy Johnson與Salvador Larroca合作，Johnson是行內富經驗的漫畫家，而Larroca更創作過《神奇4俠》中，「末日博士」的獨立篇章。

《異形續集》（Aliens）於1986年上映，這集相信是很多影迷心中的經典，事關電影今集帶大家來到恐怖異形的巢穴。（《異形續集》劇照）

事實上，Marvel同樣已獲得Predator（血獸）的漫畫創作權，所以除了《異形》外，過去的《異獸戰》電影系列，都極有可能有新篇章，大家拭目以待。