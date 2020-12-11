洛基Loki｜影集故事完美銜接《復4》　預告中黑寡婦閃現葬身地

當《黑寡婦》獨立電影要推到來年5月上畫，其實Marvel Studios一系列的影視製作已經急不及待要推出，其中即將在Disney+播映的影集《洛基》（Loki），今日便釋出首支預告。預告除了有新片段，最開心是預告以洛基在《復仇者聯盟4︰終局之戰》借宇宙魔方消失一幕開始，將故事完美銜接到《洛基Loki》。

見番呢幕，都會記得一班復仇者在這幕戲的狼狽。（影片截圖）

預告開來就是眾人《復4》偷取宇宙魔方一幕，洛基更乘機成功逃脫，故事完整銜接電影橋段。原先故事講到魁隆在彈指間滅了地球一半人口，然後復仇者便用盡方法去拯救這一半人，並進入了多元宇宙以，時間旅行中。當日《復４》已將洛基的下落留低伏線，留到在影集交待。

一手執宇宙魔方，洛基就成功跳去另一時空。（影片截圖）

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在預告中，Loki被帶到去時間異變管理局（Time Variance Authority），而飾演該局探員就由奧雲威爾遜（Owen Wilson）飾演，負責押送失去神力的洛基。預告一出，大家都落足眼力搵彩蛋，其中就有一幕閃現疑似黑寡婦，雖然只得背面，但粉絲從背景貌似她的葬身地Vomir，故一口咬定正是她。