反轉三國志｜玩得太盡驚得罪人？　大泉洋︰生氣可以去看《赤壁》

由《銀魂》系列導演福田雄一執導及編劇，集合強勁巨星陣容，玩爆三國歷史的喜劇電影《反轉三國志》，原本定 12 月 11 日在日本及香港同步上映，但受疫情影響，本港無奈延遲映期。電影日前在日本上映，並舉行四地（香港、台灣、韓國）連線前夜祭。

一眾演員在日本舉行首映。（電影公司提供）

是次前夜祭，日本方面有多位主角出席，包括大泉洋（飾演劉備）、室剛（飾演諸葛亮）、賀來賢人（飾演周瑜）、岩田剛典（飾演趙雲）、以及小栗旬（飾演曹操）。由於《反轉三國志》是結合歷史重新改編的故事，戲中飾演劉備的大泉洋跟，跟飾演諸葛亮的室剛曾表示很擔憂：「我必須聲明！因為是重新解釋與規畫的故事，所以跟歷史有點出入，我只是負責演出，劇本是導演想的！」更表示：「如果大家生氣的話，可以去看《赤壁》」。

渡邊直美演貂蟬，可見反轉程度有幾無極限。 （電影公司提供）

此外，大泉洋又大爆小栗旬非常忙碌，一直沒有出席電影宣傳，所以當步入紅地氈時，他一副主角的樣子不停向鏡頭打招呼，攝影師也只是一直拍著小栗旬。另外，眾演員們又提到拍攝此電影時，有很多情節是即興演出，但導演也不會嗌 Cut，會一直拍到大家都笑才肯停手。