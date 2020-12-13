神奇女俠1984｜首波影評獲大讚　「眼前世局的一場及時雨」

DC史詩級動作巨片《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）因新冠肺炎疫情延期多次，早前落實如期在聖誕上映，包括香港。可惜受疫情第四波影響，香港再度封院，暫未知聖誕大日子能否欣賞到該片。不過電影早前就舉辦優先場予業界欣賞，首波影評一致讚好。有影評人表示︰「充滿情感，結束時甚至流下了眼淚」，更有人一時感觸，認為該片是︰「眼前世局的一場及時雨」。

在一片陰霾下，電影正給予大家一片歡樂和希望。(《神奇女俠1984》精彩劇照)

日前，導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）與姬嘉鐸（Gal Gadot）、「豹女」姬絲汀慧（Kristen Wiig）接受台灣媒體訪問，知道電影獲得大家支持都有感而發。導演︰「今年如此困難，若電影能為觀眾帶來多一點歡笑、愛和希望，就是我們製作電影最大的使命。」

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今次姬嘉鐸在戲中要穿上「黃金盔甲」，這是漫畫中的經典造型，她表示看到服裝設計草圖時，已經非常興奮，但對這個造型愛恨交纏，因為在走動上相當困難，「整體籌備時間非常長，盔甲必須維持原有造型，但我又必須確保能穿着它來打鬥。如今看到電影成果都好滿意。」

「豹女」姬絲汀慧亦坦言：「2020年充滿挑戰，希望我們能更為和善的對待彼此。電影其中一個訊息就是善待人能改變世界，我覺得這非常重要，希望大家都能平安健康。」