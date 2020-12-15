賭俠30年︱單立文重溫候賽因演出爆金句　「人不All Back枉少年」

一提起經典電影《賭俠》，朋友間已經可以金句接龍一路講落去﹗當年票房大收4030萬，為年度票房亞軍。12月14日就係上映30周年，戲中大反派單立文飾演嘅侯賽因，都有貼出劇照回顧一下。

當年《賭俠》中的侯賽因壞事做盡，除了冒充是賭神傳人之外，又以賭俠之名辦賭船出千騙財，又禁錮龍五和達叔，最後還「公海殺人」！（影片截圖）

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單立文早年曾演多個深入民心反派，包括《賭俠》中飾演冒牌賭神徒弟侯賽因。近年就喺處境劇《愛回家》中「從良」做好男人熊樹仁，呢日豹哥喺IG貼出侯賽因當年劇照話：「『想偷我雞？我『滔Pair』，你開嚟見我....』，慶祝賭俠上映30週年 #其實侯賽因真係幾靚仔 #唔經唔覺30年 #人不allback枉少年。」引來唔少網友及圈中人好似陳展鵬、鄭俊弘都留言玩金句接龍。

一見到單立文呢張侯賽因劇照，大家忍唔住要金句接龍﹗（IG：@palsinn）

兩年前《愛‧回家之開心速遞》其中一集單立文以「侯賽因」造型登場參加麻雀大賽，點擊逐格睇：