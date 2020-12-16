TENET天能｜路蘭都愛主流　３大系列電影《狂野時速》穩佔兩集

英國導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan），新作《TENET天能》成為2020年少有順利上畫的大製作。電影即將推出影碟，導演亦四出接受訪問做宣傳。日前就在 《Happy Sad Confused》節目上，分享他對賣座系列電影的看法。

電影雖然票房失利，但無損帶出的熱潮。（電影《TENET天能》劇照）

007最愛鐵摩達頓

由於《TENET天能》是路蘭向007致敬之作，亦是電影史上數一數二的長篇系列，所以主持人也想他分享自己最愛的系列電影有邊幾齣。路蘭先講007系列中，由第一代的辛康納利（Sean Connery）到丹尼爾基格（Daniel Craig）都有看，不過最愛的是只演過兩部007的鐵摩達頓（Timothy Dalton）。「我最喜歡是鐵摩達頓，因為他最似原著小說中的007。」電影改編自Ian Fleming的小說，從 60 年代開始登上大銀幕。

《007：生死有時》應該會是丹尼爾基克最後一次飾演占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

歷年來飾演過占士邦七位演員的蠟像，（左起）羅渣摩亞、鐵摩達頓、丹尼爾格力、辛康納利、拉辛比、皮雅斯布士南。（Getty Images）

最愛《狂野時速3︰東京飄移》

另一推介的系列電影是《狂野時速》（Fast & Furious），不少人認為該系列愈拍愈誇，路蘭沒有否認，只笑說後作仍有其樂趣，不過他最愛是第一集那種「原味道」，尤其是角色描寫部分。不過系列中亦有第二最愛，就是第三集的《狂野時速3：東京飄移》（The Fast and the Furious: Tokyo Drift），只是隨後所玩的規模愈來愈大。

雲迪素和保羅獲加合演首集《狂野時速》，全球票房大收2.07億美元（約15億5600萬港元）。（影片擷圖）

《異形3》教曉他觀眾對續集的期望

最後談到另一至愛︰《異形》（Alien）系列電影。路蘭表示從這系列看到，觀眾對續集電影有一定期望，希望規模變得愈來愈大，而導演就要負責滿足觀眾這方面的需要。《異形續集》正正做到這要求，令票房爆升，但去到第三集，轉由大衛芬查（David Fincher）執導，變成一部著重風格，困獸鬥的電影，結果令不少觀眾感到失望。「你可以這麼做，但你無法讓每個人都滿意，即使我自己都相當喜歡這部電影，可能比大衛芬查本人更喜歡。」

《異形續集》的成功，令人對第3集期望非常大。（《異形3》電影劇照）