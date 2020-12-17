【婚前試愛】最被忽略嘅「阿寶」　前𡃁模楊焉轉行教瑜伽Fit爆

導演葉念琛的電影作品中，一向以「阿寶」作為女主角，當中最出名的當然是鄧麗欣（Stephy），另外仲有佘詩曼、劉心悠、王菀之，甚至影后級的劉嘉玲與惠英紅都曾經演過「阿寶」。

不過，十年前上映的《婚前試愛》女主角周秀娜竟然並非叫「阿寶」，反而這個角色落在當年有「浸大E神」之稱的前𡃁模楊焉（原名：楊梓瑤）手上，而她的出眾外貌與大膽演出亦搶去周秀娜不少風頭。

楊焉於《婚前試愛》同羅仲謙有大膽演出。（劇照）

現年32歲的楊焉，2008年參加香港動漫節「Bandai Girl」選舉大賽奪冠而成為入行契機，之後曾於亞視賽馬節目及TVB《美女廚房》（第二輯）環節「美少女廚神」中亮相，憑性感出眾的外型引起注意。2010年楊焉推出寫真集，大膽尺度令她在一眾𡃁模突圍而出，同年在《婚前試愛》擔任第二女主角。

其實葉氏愛情片都係離唔開偷食。（劇照）

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雖然《婚前試愛》的女主角是周秀娜，但楊焉飾演的阿寶不單在戲份上平分秋色，角色甚至比周秀娜更討喜及搶鏡。電影講述周秀娜跟羅仲謙仲有一星期就結婚，但女方意外跟「萬寧哥哥」沈志明飾演的型男攝影師發生一夜情，對方邀請她婚前一起相處多3日；另一邊廂羅仲謙跟神秘少女楊焉調換了手機而被對方纏上，孤男寡女共處一室就發生關係。雖然未結婚就各自偷食，但最終婚禮仍順利舉行，片末出現的「葉氏愛情金句」：內疚係維繫愛情嘅最好方法，為全片作總結。

楊焉轉行當瑜伽導師,，不少網民將她跟Coffee林芊妤比較，但論名氣明顯不及對方。（IG圖片）

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戲中楊焉以性感打扮示人，仲跟羅仲謙有大膽親熱場面，不過論演技她算中規中矩，整體演出相當自然，養眼度的確比周秀娜更勝一籌。不過《婚前試愛》後，楊焉只能演出一些戲份較少的配角，包括《猛男滾死隊》、《人約離婚後》及《猛鬼愛情故事》等，到2014年就淡出娛樂圈，現轉行當瑜伽教師，並開辦瑜伽學院，見她在社交網站分享的照片，身材比以往更Fit，外貌就成熟不少。