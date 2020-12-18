拆彈專家2｜姜皓文飲恨無緣入拆彈組　黃德斌加盟便殉職︰好慘烈

由邱禮濤執導，劉德華及劉青雲兩大影帝主演的《拆彈專家2》，受疫情封院影響，上畫日未能定實，但依然劍指年底，希望可以成為壓軸登場的港片。戲中陣容強勁，除了有憑上集奪香港電影金像獎最佳男配角的姜皓文歸隊，仲有型男黃德斌加盟。

雖然是新故事，但姜皓文歸隊後仍然演重案組探員。( 《拆彈專家2》劇照)

當姜皓文接到劇組通知開續集，當然一口答應，有趣是他還以為續集以新故事發展，有機會「調職」去做拆彈專家。「其實我以為今次拍第二集會去做拆彈組﹐但原來再次演重案組，但不要緊，如果之後拍攝第三集，我可能有機會做拆彈專家呢！」

黑哥今次仲有動作場面。( 《拆彈專家2》劇照)

提到這次有影帝劉青雲加盟，姜皓文坦言對方是自己的偶像︰「其實對方係一個我好鍾意嘅演員，未入行前已經當佢係偶像，雖然之前大家合作過好多次，但每一次見到佢都係咁吸引，咁有魅力。今次其實想同佢有更多對手戲，但戲中大家好似過眼雲煙咁。」

德斌與吳卓羲同為拆彈組。( 《拆彈專家2》劇照)

而另一新加盟的有黃德斌，戲中有幕講他與其他拆彈專家奉命到場拆彈，卻遇到恐怖分子狙擊，結果當場陣亡。德斌也直言這場戲相當難忘︰「呢場戲係講我哋收到order有人放了炸彈，期間受到槍擊，我中好多槍，係好慘烈的一場戲！」