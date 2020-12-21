【薰衣草】近20年最唯美港產片　金城武顏值達巔峰

2000年上映的《薰衣草》起用陳慧琳配金城武，兩大俊男美女固然夠養眼，連戲內場景、服裝，以至每一幕的配色都十分講究，像一幅幅賞心悅目的畫作，稱得上是近20年最唯美的港產片，趁電影踏入20周年，跟各位影迷重溫一下。

呢一幕靚到似幅畫。（電影截圖）

《薰衣草》由葉錦鴻編劇及執導，《半支煙》、《一碌蔗》與《花好月圓》都出自其手筆，他筆下的故事都是現實中帶點童話味道，而《薰衣草》的人設與畫面都美得像童話世界。故事講述陳慧琳是個香薰治療班導師Athena，對於男友的死一直未能釋懷，有日「天使」金城武從她家屋頂掉下來，她好心收留受傷的天使，天使說每天給予他愛便能維持生命，Athena每天帶他穿梳大街小巷尋找愛，二人曾經爭吵，但天使亦漸漸令Athena開朗起來。

金城武嘅美貌都係風景一部分。（電影截圖）

後來Athena決定帶天使到梵蒂岡，托他帶一棵薰衣草給死去的男友，二人在回程的火車上感情升溫，但天使卻說要離開了，Athena不捨地獻上一吻，她發現天使身上有死去的愛人的氣味，彷彿天使就是被派來守護她的。電影最後出現一位跟天使長得一模一樣的餐廳老闆，走出傷痛的Athena決定迎接新一段緣份。

面對Kelly與金城武，陳奕迅飾演的同志角色依然出彩，更獲提名香港電影金像獎最佳男配角。。（電影截圖）

當年27歲的金城武褪去稚氣，開始有點點「佬味」滲出，皮膚、身型都在癲峰狀態，就算著到爛身爛勢都咁有型有款，他彷彿如角色一般，靚仔到像墮入凡間的天使，有網民笑言沒看過男主角比女主角長得還漂亮，但電影中的Kelly十分亦十分美麗，就算是簡單一件睡衣都十分養眼。除了天生麗質的演員，美術總監奚仲文、服裝指導吳里璐，如此頂尖的班底，才能成就如此畫面。

重溫金城武的盛世顏值與其他精彩畫面

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順帶一提，當年有入場的觀眾，相信應該仲記得片商為了搞噱頭，特意安排某些戲院放映電影時噴花香味，照顧埋觀眾的味覺享受，觀眾受落與否就因人而異，但至少夠話題性。